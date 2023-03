Projekcije dokumentarnog diptiha Mile Turajlić od 13. do 22. marta u DKC-u

BEOGRAD – Dokumentarni diptih „Non-Aligned & Ciné-guerrillas“ (Nesvrstani i Filmske gerile) autorke Mile Turajlić biće prikazivan od ponedeljka, 13. do srede 22. marta u 18 i u 20.30 časova u Dvorani Kulturnog centra Beograda.

Projekcije u DKC pratiće i izložba „Jugoslovenska svedočanstva o Alžirskoj revoluciji – arhivski omnibus“ koja će u subotu, 18. marta u 12 časova biti otvorena u Muzeju afričke umetnosti čiji su kustosi Mila Turajlić, Maja Medić, Ana Knežević i Emilia Epštajn.

Izložba se zasniva na arhivskom materijalu i usmenim svedočanstvima Jugoslovena koji su od 1958. godine aktivno pružali pomoć alžirskom narodu tokom njihove borbe za nezavisnost od francuske kolonijalne vlasti, sve do zvaničnog oslobođenja, 1962. godine.

Postavka u MAU se otvara na dan kada je 1962. potpisan istorijski Sporazum u Evijanu kojim je okončan Alžirski rat za nezavisnost (1954–1962) i koji označava kraj francuskog kolonijalizma u ovom delu Afrike.

„Non-Aligned & Ciné-guerrillas: Scenes from the Labudović Reels“ je dokumentarni diptih koji se sastoji od dva dugometražna filma koji nas vode na arhivsko putovanje kroz proces stvaranja projekta Trećeg Sveta.

Filmovi su bazirani na do sada nikada ranije prikazanim 35mm filmskim materijalima, koje je snimio Stevan Labudović, snimatelj Filmskih novosti, koji je pratio predsetnika Tita trideset godina.

„Raduje me da će publika imati priliku da na redovnom repertoaru bioskopa DKC pogleda oba filma iz diptiha o Stevanu Labudoviću, jer je to način na koji smo zamislili da će filmovi cirkulisati. Rad na filmovima trajao je 7 godina, a u saradnji sa Filmskim novostima pronašli smo i digitalizovali materijale koji do sada nisu korišćeni, a koje je Stevan Labudović kao jedan od dva snimatelja zaduženih da prate Predsednika Tita na putovanjima mira, snimio u Aziji i Africi“ izjavila je Mila Turajlić, autorka dva dokumentarna ostvarenja povodom dolaska u Beograd i projekcije filmova.

„Prvi film u diptihu posvećen je nastanku Pokreta nesvrstanih i Samitom koji je održan u Beogradu 1961. godine, dok je drugi film uzbudljivo putovanje u arhivske materijale koje je Stevan Labudović snimio tokom 3 godina alžirskog rata za nezavisnost. Svaki film stoji za sebe kao iskustvo, ali gledanjem oba dobija se mnogo šira slika značaja filmske slike koja se čuva u Filmskim novostima. Posebno me raduje prilika da se susretnem sa gledaocima, da razmenimo utiske i emocije, tako da će tokom prve nedelje prikazivanja između filmova biti održani razgovori sa publikom“ istakla je autorka.

Povodom prateće izložbe je dodala „Muzej afričke umetnosti nam je pružio priliku da upotrebimo materijale snimljene za projekat koji nisu korišćeni u filmovima, i da ih upotpunimo sa izuzetno zanimljivom dokumentacijom iz njihovih fondova, Filmskih novosti i privatnih arhiva“.

Svetska premijera Non-Aligned održana je na Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma uAmsterdamu – IDFA, Ciné-guerrillas je premijerno prikazan na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu (TIFF), dok je srpska premijera diptiha održana na 28. Festivalu autorskog filma.

U prvoj nedelji prikazivanja (od 13. do 17. marta) između projekcija biće održani i razgovori sa autorkom.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.