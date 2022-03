Promocija knjige o Gorana Gocića o Kusturici na FEST-u

BEOGRAD – Drugo dopunjeno izdanje knjige “Emir Kusturica – kult margine” autora Gorana Gocića, edicije “Festovih 50” danas je predstavljena u okviru 50. izdanja FEST-a u Kombank Dvorani.

Pisac je dobitnik NIN-ove nagrade za roman “Thai” (2013), a takođe je objavio i romane “Britanija – poslednja stanica” (2017) i novije delo

“Čovek iz nehata” (2021).

Izdavač knjige o Emiru Kusturici je “Agape knjiga” i Biblioteka grada Beograda.

Izvorno pisana na engleskom jeziku za vreme Gocićevog boravka u Londonu, knjiga je zabeležila zavidan uspeh, uprkos tome što je kritički nastrojena prema angloameričkom konceptu filma, kao i činjenici da je Emir Kusturica manje poznat u Velikoj Britaniji i SAD.

Ivan Karl, gradski Sekretar za kulturu i predsednik Odbora FEST-a, otkrio je da ga je pre pola godine kontaktirao Aleksandar Gajšek, istaknuti televizijski novinar i voditelj, i takođe izdavač ispred kuće “Agape knjiga”, sa idejom da u saradnji sa Bibliotekom grada Beograda objave drugo izdanje poznate knjige o našem i svetskom reditelju.

“Emir Kusturica je odavno vezan za naš međunarodni festival FEST, ne samo svojim filmovima, već i zalaganjem, pomaganjem u njegovom razvoju. Tako je 1992. godine doveo na Fest – Džonija Depa, reditelja Džima Džarmuša, a poslednji put nam je 2017. gošća bila i Monika Beluči sa njegovim filmom “Na mlečnom putu”, podsetio je Karl na aktivno prisutsvo Kusturice, koji je na otvaranju 50. Festa primio nagradu “Beogradski pobednik”, uz Predraga Mikija Manojlovića.

Karl je došao na ideju da se knjiga objavi u poznatoj ediciji “Festovih 50” i samim tim da se ovom promocijom 50. izdanje Festa privodi kraju u znaku reditelja sa kojim je i počelo, na otvaranju.

Aleksandar Gajšek kao izdavač “Agape knjiga”, prema svojoj kultnoj TV emisiji, primetio je da smo svi kao narod srećni što imamo Emira Kusturicu kao reditelja koji nas predstavlja u svetu, ali misli da je i Emir ima razloga da bude srećan što baš Goran Gocić piše o njemu monografiju.

“Postoje za to barem tri dobra i ozbiljna razloga – Gocić je vrhunski novinar, izvanredan filmski kritičar i fantastičan pisac. Ali osim toga, tajni začin ili peti element koji on poseduje jeste iskonski, urođen dar za filozofsko i dubinsko promatranje života i sveta”, kazao je Gajšek.

Takođe je napomemuo da je autor naveo u delu kako je Kusturica uvek posedovao socijalnu inteligenciju i da se u svakom društvu gde se nalazio, uzimao ono najbolje od njih.

Gajšek je čitao odlomke iz te obimne knjige, gde je istaknut i simpatičan deo iz privatnog života velikog reditelja, dvostrukog dobitnika Zlatne palme sa Kanskog festivala za filmove “Otac na službenom putu” (1985) i “Underground” (1995).

“Kada je osvajao svoju sadašnju suprugu Maju Mandić, sada Maju Kusturicu, Emir je rekao – “Ja sam idelan za tebe”. Ona ga je pitala – “Zašto si baš ti idealan?”, da bi on odgovorio – “Evo, kada bi uzela nekog mangupa za muža, on će biti grub prema tebi. Ako uzmeš intelektualca, biće ti dosadan. A ja sam ti i jedno i drugo”, naveo je Gajšek.

Izdavač je otkrio i pojedinost da je prvi novac koji je u životu zarađivao Kusturica, bio od posla ubacivanja uglja u sarajevsku Kinoteku.

Gajšek je rekao da se već skoro 20 godina druži sa ovom knjigom od prvog izdanja i da je u dopunjenoj varijanti sada Kusturica dao na raspolaganje sve moguće arhive o sebi, veoma velikodušno je učestvovao u radu na knjizi, davajući im potpuno nove, nikada objavljene fotografije, uključujući i onu gde ga je slikao unuk Janko.

Pisac Goran Gocić je duhovito izjavio da dalje ne mora sebe da hvali kao ni knjigu, kada ima za to kolegu Gajšeka.

“Učinilo mi se u početku da je prvo izdanje apsolutno kompletno što se tiče same teme, ali ispostaviće se da nije baš tako. Kako je Emir veoma plodan autor, teško ga je stići i pisati o toliko projekata koje radi, tako da sam dopunio knjigu sa novih sedam filmova koji nisu bili u prvom izdanju”, objasnio je Gocić.

Kusturica je svojevremeno o knjizi rekao da je „impresioniran kvalitetom pisanja“ u njoj.

„Činjenica da je moj anarhični koncept i iracionalni stav spram života racionalizovan u mojim filmovima veoma je dobra opservacija. Napisani materijal mi je pomogao dok sam, razmišljajući o budućim projektima, ponovo prolazio kroz različite faze svoje karijere”, rekao je tada Kusturica.

Dopunjeno izdanje sadrži priču o igranim filmovima režisera koje je snimao nakon prvog izdanja monografije – dugometražni – “Zavet”, “Na mlečnom putu” (2017), kratki u okviru ombinusa – “Razgovori sa Bogom”, “Sva nevidljiva deca” i drugi, dokumentarci “Maradona od Kusturice” (2008), “El Pepe, jedan uzvišeni život” (2018).

Knjiga na engleskom “Notes From The Underground: The Cinema Of Emir Kusturica” Gorana Gocića (Wallflower Preš, 2001), prva je monografija o jednom domaćem sineasti objavljena na engleskom govornom području.

U okviru edicije “Vrtoglavica”, izdavač SKC je kasnije predstavio prošireno izdanje knjige pod nazivom “Emir Kusturica: Kult Margine”.

Utemeljena na razgovorima sa režiserom, ova monografija pokriva i niz drugih oblasti, od ideologije do estetike, od istorije do kulturoloških studija.

Dvonedeljnik “Observer” izabrao je delo među pet filmskih knjiga godine u Britaniji, postala je akademski hit i može se naći u bibliotekama širom sveta.

Gocić je svestrani autor i stvaralac: novinar, urednik, filmski autor, prevodilac, književnik i akademski profesor. Njegove radove je objavilo ili emitovalo barem 30 medijskih kuća na 12 jezika, kao televizijske stanice RTS i Kanal 4.

Njegov prvi roman “Tai” (Geopoetika, 2013, objavljen na srpskom, engleskom i makedonskom) postao je bestseler i osvojio nagrade – „Miloš Crnjanski“ i Ninovu nagradu za roman godine (2014), i ušao u širi izbor za međunarodnu Dablinovu nagradu (2015).

Napisao je i četiri studije – “Endi Vorhol i strategije popa” (Prometej, 1997), “Želimir Žilnik: Iznad crvene prašine” (Institut za film 2003, koautor, objavljena na srpskom, engleskom i španskom jeziku), “Kako ubiti Betovena: Bolest u zagrljaju kulture”.

(Tanjug)

