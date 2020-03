Prva izjava Džona Malkoviča u Beogradu

Proslavljeni američki glumac Džon Malkovič susreo se danas s novinarima, uoči svog muzičko-scenskog šou-programa „Muzički kritičar“, kojim će zatvoriti 48. Fest. Osvrćući se na fenomen umetničke kritike u celini, Malkovič je rekao da spada u onu grupu glumaca koji ne vole da gledaju sebe u filmovima, ali da se trudi da bude objektivan prema sebi.

„Ne mislim da je kritikovanje umetnika surovo. Trudim se da budem pošten i objektivan prema sebi i onome što radim koliko god je to moguće. Mislim da mnogi glumci ne vole da gledaju sebe, i ja sam među takvima. Ne volim da slušam svoj glas, mogu da trpim sve to samo do određene mere. Ipak, smatram da je kritika važna, jer mislim da je najvažnije pitanje sam rad na filmu, nije tu reč o meni“, rekao je Malkovič novinarima u Kombank dvorani.

Holivudski glumac, kog domaća publika trenutno ima prilike da gleda u televizijskom serijalu „Novi papa“ u režiji Paola Sorentina, večeras će izvesti resital uz muzičku pratnju violiniste i glumaca Alekseja Igudesmana, koji je ispričao anegdotu o Malkovičevom odnosu prema kritici i kritičarima.

„Džon fantastično prihvata kritiku. Dok smo spremali ovaj šou, pronašao sam jednu groznu kritiku o Malkovičevoj ulozi u jednoj pozorišnoj predstavi koja se izvodila u Istanbulu. Tu vrlo negativnu kritiku sam uneo u večerašnji šou i dodao sam joj muziku, zove se ‘Mučenje Malkoviča’ i to je izvanredno. Samo je nekoliko ljudi koji bi kao Džon tako otvoreno prihvatili kritiku i čak je veličali na određeni način“, rekao je Igudesman i dodao da je turski kritičar prihvatio poziv da s Malkovičem i muzičarima popije piće tokom predstojećeg gostovanja u Istanbulu.

Džon Malkovič je karijeru započeo kao pozorišni glumac, a potom i režiser. Brodvejski debi je ostvario u predstavi „Smrt trgovačkog putnika“, a prva filmska uloga, u ostvarenju „Mesta u srcu“, donela mu je i prvu nominaciju za Oskara. Ostvario je zapažene uloge u filmovima „Carstvo sunca“ Stivena Spilberga, „Staklena menažerija“ Pola Njumana, „Čaj u Sahari“ Bernarda Bertolučija, „Opasne veze“ Stivena Frirsa, „Spaliti posle čitanja“ braće Koen …

Malkovič je producirao i nekoliko nezavisnih filmova, a napisao je i scenario za kratki film „Sto godina“ koji je režirao Robert Rodrigez. Taj film je zapečaćen i planirano je da bude prikazan 18. novembra 2115. godine. Malkovič se bavi i muzikom i modnim dizajnom.

(Sputnjik)