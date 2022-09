Prva svetska NFT izložba edukativnog karaktera od 24. septembra u Beogradu

IT kompanija Fiscal Solutions iz Novog Sada prva je u svetu koja organizuje NFT izložbu edukativnog karaktera po nazivom „Masters of Blockchain“ koja će trajati od 24. do 29. septembra, dok će svečano otvaranje biti održano 27. septembra u galeriji Ozon u Beogradu, najavili su organizatori.

Fiscal Solutions je IT kompanija iz Novog Sada koja poslednjih godina beleži veliki rast i pravi iskorak time što po prvi put organizuje ovakav događaj na našem tržištu u sklopu projekta „Ape School“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.