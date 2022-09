Prva svetska NFT izložba edukativnog karaktera u Beogradu

BEOGRAD – IT kompanija Fiscal Solutions iz Novog Sada prva je u svetu koja organizuje NFT izložbu edukativnog karaktera po nazivom „Masters of Blockćain“ koja će trajati od 24. do 29. septembra, dok će svečano otvaranje biti održano 27. septembra u galeriji Ozon u Beogradu, najavili su organizatori.

Fiscal Solutions je IT kompanija iz Novog Sada koja poslednjih godina beleži veliki rast i pravi iskorak time što po prvi put organizuje ovakav događaj na našem tržištu u sklopu projekta „Ape Sćool“.

Fiscal Solutions se prvenstveno bavi izradom softvera za fiskalizaciju i pruža konsultantske usluge preko 70 klijenata u 20 različitih država Evrope.

Međutim, sa razvojem Web 3 koncepta i angažovanjem čuvenih maloprodajnih lanaca poput Adidasa i Gučija na tom polju, javlja se potreba za razvitkom aktivnosti u digitalnom svetu pod okriljem Ape Sćool projekta koji je pokrenula kompanija.

Jedna od tih aktivnosti je i izdavanje NFT kolekcije „Masters of Blockćain“, druge po redu ove kompanije.

Prva NFT kolekcija, čija je autorka mlada umetnica iz Novog Sada Sara Kecman dodeljivana je polaznicima Master Claš-a.

Ovim putem, kompanija je podržala mladu novosadsku umetničku scenu, što je svakako jedan od društveno-odgovornih ciljeva kompanije.

Najnovija kolekcija, ,“Masters of Blockćain“, dobija i potpuno novi koncept, te postaje kolekcija edukativnog karaktera sa ciljem da se obrazuje šira javnost i osnaži pokretanje poslovnih prilika u digitalnom svetu.

S tim u vezi, 6. septembra održano je i besplatno mintovanje kolekcije, što znači da su NFT-ovi bili potpuno besplatni, a na zainteresovanima je bilo samo da plate trošak transfera u svoj digitalni novčanik. Čitava kolekcija od preko 1200 NFT-ova je „rasprodata“ u roku od samo 27 minuta i otišla u ruke, odnosno novčanike, 250 ponosnih vlasnika!

Ovo je i prva kolekcija na svetu koja dobija i sopstvenu izložbu, tako da će posetioci moći da vide primerke NFT-ova iz kolekcije i da nauče nešto više o tome kako to izgleda kada jedna IT kompanija podržava umetnost i aktivno radi na tome da se digitalni svet približi i integriše sa ostalim poljima poput jezika i umetnosti.

Ova kolekcija je specifična i po tome što ima i svog umetničkog direktora, Ivanu Ehrensvrd, koja je ključni deo ovog projekta i zadužena je za odabir NFT-ova, njihovih osobina, kao i konceptualni i vizuelni identitet same izložbe.

Pored Ivane, tu su i dizajnerka izložbe Jelena Macanović i kustoskinja Ljudmila Đukić koje će se se pobrinuti da izložba bude po svetskim standardima.

„Svedoci smo sve veće digitalizacije praktično svakog aspekta naših života, a NFT-ovi su se tu negde izdvojili kao vrlo praktična i inovativna primena Web 3 prostora. S obzirom da NFT-ove najčešće pronalazimo u obliku sličica, bilo je logično da se umetnost sve više integriše i pronađe svoju ulogu u tom prostoru. Izuzetno sam ponosna i uzbuđena da na ovaj način taj digitalni svet prebacim u realan svet i ljudima približim šta su NFT-ovi, kako se oni koriste i kako mogu zbližiti i upoznati ljude iz različitih sfera, što se nadam da ćemo i postići 27. septembra u galeriji Ozon u Beogradu“ kazala je Ivana Ehrensvrd.

(Tanjug)

