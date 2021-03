Prvi zajednički regionalni filmski onlajn festival

SARAJEVO: 30. marta (Tanjug) – Na inicijativu Sarajevo Film Festivala, prvi put se na devetodnevnom online festivalu, od 9. do 17. aprila, okupljaju četiri vodeća filmska festivala iz četiri zemlje istog govornog područja: Sarajevo Film Festival (BiH), Zagreb Film Festival (Hrvatska), Festival autorskog filma (Srbija) i Herceg Novi Film Festival (Crna Gora), saopštili su organizatori.

Prvi zajednički regionalni filmski festival održava se u sklopu Mreže festivala Jadranskog regiona (Network of Festivals in the Adriatic Region).

Održaće se od 9. do 17. aprila 2021, na ondemand.kinomeetingpoint.ba i prikazivaće filmove koje su izabrali selektori ova četiri festivala.

Biće to prolećno izdanje svakog od navedenih festivala, a filmovi koje su izabrali selektori ovih filmskih smotri biće dostupni na onlajn adresi ondemand.kinomeetingpoint.ba

„Danas, kad nam je povezivanje potrebno više nego ikad, srećni smo što smo se okupili zajedno na prvom regionalnom filmskom festivalu, u mreži festivala Jadranske regije. Festivali su mesta povezivanja, okupljanja i deljenja. Posebno u ovim vremenima to su ključne stvari za obnovu društvenog kapitala, preispitivanje postojećih modela filmske produkcije i oblikovanja naše zajedničke budućnosti“, navodi se u zajedničkoj izjavi predstavnika organizatora.

Prvo izdanje regionalnog filmskog festivala predstaviće program sastavljen od filmova koje publika inače nema priliku da vidi.

Program čine jugoslovenski klasici, prvi filmovi autora, višestruko nagrađivani filmovi, najzanimljiviji evropski i svetski naslovi.

Uz film, publika će imati priliku da pogleda i razgovora s nekim od autora filmova u programu.

Prolećno izdanje festivala u sklopu Mreže festivala Jadranskg regiona početak je zajedničke saradnje i udruživanja ovih festivala, a u ovogodišnjem izdanju svakog od festivala biće predstavljene zajedničke, nove selekcije filmova.

(Tanjug)

