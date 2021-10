„Pucnji u Marseju“ premijerno 9. oktobra u Beogradu

BEOGRAD – Svečana, beogradska premijera igrano-dokumentarnog filma „Pucnji u Marseju“ reditelja Gordana Matića biće održana 9. oktobra u Kombank Dvorani, najavljeno je danas na konferenciji za medije nakon specijalne projekcije tog ostvarenja.

Uloge u filmu tumače poznati dramski umetnici – Svetozar Cvetković, Vladimir Aleksić, Tihomir Stanić, Strahinja Blažić, Đorđe Đoković, Nikola Šurbanović, Gordan Kičić, David Tasić Daf, Nikola Milojević, Ivan Tomić, Tamara Aleksić, Tamara Krcunović, Jovo Maksić, i drugi.

Sudska drama neobične filmske strukture, snimana u crno beloj tehnici, fokusirana je na ubistvo kralja Aleksandra 1934. godine u Marseju, a datum premijere – 9. oktobar je namerno određen, jer je tada godišnjica atentata.

Reditelj Matić je naglasio kako je samo ubistvo obeležilo istoriju Evrope, a da sama tema nije dovoljno istražena na filmskom platnu.

„Bilo je veoma izazovno i inspirativno raditi na ovakvom ostvarenju, gde je dramaturški sukob u verbalnom dijalogu, najviše putem replika, jer je u pitanju kamerna sudska drama“, objasnio je autor novog domaćeg filma.

Novi film je imao svetsku premijeru 5. avgusta na Filmskom Festivalu u Herceg Novom sa uspešnim prijemom kod publike, onda je prikazan u Sarajevu i Nišu, a nedavno je objavljeno da je projekat selektovan za takmičarski Gala program Pingjao filmskog festivala u Kini.

U pitanju je jedan od najvećih i najuticajnijih azijskih festivala, koji nezvanično zovu azijskim odgovorom na čuveni američki festival nezavisnih filmova – “Sandens” Roberta Redforda.

Težište filma je usmereno na događaje nakon atentata: hapšenje i suđenje trojici terorista, saučesnicima Vlade Georgijeva Černozemskog, pripadnika bugarske VMRO i glavnog atentatora na kralja Aleksandra od Jugoslavije i ministra spoljnih poslova Francuske Luja Bartua.

Prema rečima reditelja, atentat se u to doba smatrao vidom političke borbe, a kako ga je vodilo istraživanje, neki su smatrali da je to bio prvenstveno atentat na Luja Bartua, a ne na kralja Aleksandra, koji je tu bio kolateralna šteta.

Dokumentarna igrana filmska priča otkriva neke nove, do sad nepoznate detalje o tom tragičnom događaju, koji je trajno promenio istoriju ovih prostora, ali i dešavanja u Evropi.

Reditelj i koscenarista filma Gordan Matić je inače aktuelni direktor Filmskog centra Srbije,

Film “Ubistvo u Marseju” je snimljen u rekordnom roku, uz prethodno detaljno istraživanje materije od skoro 5 godina po arhivama Francuske, Austrije, Rusije i Srbije.

Scenario Vladimira Andrića i Matića je zasnovan je na transkriptima sa suđenja u Eks an Provansu, koje je započeto 1935. godine, dokumentima sudskog izveštača Stanislava Vinavera i arhivskim materijalima o ovom događaju.

Ti materijali kao predložak scenarija imali su čak 970 strana.

Glumac Vladimir Aleksić nastupa u vodećoj ulozi tužioca Pola Rola, i primetio je da njegova istorijska ličnost nema ličnu dramu u ovom filmu, jer je u funkciji zadatka koji ima pred sobom.

„Trudili smo se svi u ekipi da napravimo film koji će biti verodostojan, ali i atraktivan, zanimljiv i uzbudljiv publici, odnosno – filmičan. Ipak, nešto što je istorija, dakle istina, ne mora nužno biti i gledljivo i komunikativno u igranoj strukturi“, rekao je Aleksić.

Dušan Ivanović je u dvostrukoj funkciji na ovom projektu – kao direktor fotografije i producent. Duhovito je istakao da je od prvih kratkih filmova reditelja prisutan u njegovoj karijeri, i da ga je ubeđivao da ne radi te delimično riskantne projekte, kao što je bio „Žućko“, ali priznaje da je u proceni pogrešio.

„Svi njegovi filmovi su nastali zahvaljujući neverovatnoj energiji koju Matić ima, tako je slučaj i sa „Pucnjima u Marseju“. Ovo je u početku zamišljen kao kratki dokumentarni film, a na kraju je prerastao u ambiciozan dugometražni igrani film“, naveo je Ivanović.

Realizacija u crno beloj boji bila im je idealno rešenje, a referenca i inspiracija im je bio kultni film „Dvanaest gnevnih ljudi“ (1957) Sidnija Lameta, kao prava sudska drama, skoro na nivou pozorišne predstave.

„Pucnji u Marseju“ krajem oktobra će imati premijeru u Mostaru (BiH), i ima mogućnosti, kako je otkrio reditelj, da bude prikazan i na Filmskom festivalu u Puli 2022. godine.

Nakon premijere 9. oktobra u Kombank Dvorani, film započinje bioskopski život u Beogradu i širom Srbije, a distribucija je planirana po Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori.

(Tanjug)

