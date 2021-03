„Quo Vadis, Aida?“ u trci za Oskara, za „Mank“ 10 nominacija

LOS ANĐELES – Američka akademija za filmsku umetnost i nauku objavila je danas zvaničnu listu nominacija za nagradu Oskar, na kojoj se nalazi i film „Quo Vadis, Aida?“ rediteljke iz BiH Jasmile Žbanić, a film „Mank“ Dejvida Finčera osvojio je najviše, ukupno 10 nominacija.

Film Žbanić o dešavanjima u Srebrenici nominovan je u kategoriji za najbolji strani film, zajedno sa filmovima „Another Round“ iz Danske, „Better Days“ iz’ Hongkonga, „Collective“ iz Rumunije i „The Man Who Sold His Skin“ iz Tunisa, prenosi AP.

Ovogodišnja ceremonija dodele nagrade Oskar biće održana 25. aprila.

Nominacije za Oskara putem video-poziva iz Londona objavili su glumica Prijanka Čopra i pevač i glumac Nik Džonas.

Film Dejvida Finčera „Mank“ osvojio je najviše, ukupno 10 nominacija,

za 93. dodelu Oskara, a prvi put u istoriji su dve žene, Kloi DŽao i Emerald Fenel, nominovane u kategoriji za najbolju režiju.

Nominacije za najbolji film imaju „The Father“, „Judas and the Black Mešiah“, „Mank“, „Minari“, „Nomadland“, „Promising Young Woman“, „Sound of Metal“ i „The Trial of the Ćicago 7“, prenosi agencija Rojters.

Za najbolju glumicu nominovane su Keri Maligan (Promising Young Woman), Frensis Mekdormand (Nomadland), Vajola Dejvis (Ma Rainey’s Black Bottom), Vanesa Kirbi (Pieces of a Woman) i Andra Dej (The United States vs. Billie Holiday).

Nominacije za najboljeg glumca imaju Čedvik Bouzmen (Ma Rainey’s Black Bottom), Riz Ahmed (Sound of Metal), Entoni Hopkins (The Father), Gari Oldman (Mank) i Stiven Jeun (Minari).

Za Oskara u kategoriji najbolji režiser nadmetaće se Kloi DŽao (Nomadland), Li Ajzak Čung (Minari), Dejvid Finčer (Mank), Emerald Fenel (Promising Young Woman) i Tomas Vinterberg (Another Round).

Za najbolju žensku sporednu ulogu nominovani su Marija Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm), Glen Klouz (Hillbilly Elegy), Olivija Kolman (The Father), Amanda Sajfred (Mank) i Juh Jung-Jung (Minari).

Za najbolju mušku sporednu ulogu nominovani su Šasa Baron Koen (The Trial of the Ćicago 7), Lesli Odom DŽunior (One Night in Miami), Danijel Kaluja (Judas and the Black Mešiah), Pol Raci (Sound of Metal) i Lakit Stenfild (Judas and the Black Mešiah).

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.