Rade Šerbedžija: Snimiću album od mojih autorskih pesmama

BEOGRAD – Glumac, književnik, reditelj i muzičar Rade Šerbedžija susreo se danas sa medijima u Lisabon bar Mts Dvorane povodom koncerata naziva „Eto pjesme“ koje će održati pred Novu godinu 21. i 22. decembra u Beogradu i Novom Sadu.

Šerbedyyija je naglasio da se uvek raduje koncertima pred praznike koji su, kako kaže, ranije pre pandemije postali tradicija u Beogradu i Novom Sadu.

„Počeo sam sa koncertima te 1996. godine, tada su još buktali ratovi oko nas. Tada sam živeo u Londonu četiri godine, nisam ni dolazio u Beograd. Zakazali smo prvi koncert u Sava centru, iako ja nisam pevač, ni muzičar. I onda su mi javili da je koncert rasprodat, te su organizovali još jedan. Valjda se publika mene uželela da me vidi uživo“, rekao je Šerbedžija povodom tih davnih rasprodatih koncerata u Sava centru koje nikada neće zaboraviti, prema sopstvenom priznanju.

„Te 96. godine bile su studentske demonstracije, tako pamtim, bila je takva atmosfera. I vremenom su moji koncerti postali tradicionalni, što nisam očekivao. Opet, mnogi znaju koji su me gledali, to i nisu samo koncerti, već više su kao predstave. Ima tu poezije, drame, šansone koje nisu ni naivne, več angažovane, uvek su protiv nečega, pesme za život, za čoveka“, opisivao je dramski i muzički umetnik koncept svojih koncerata, a decenijama je imao rasprodate nastupe u Sava centru.

Rade Šerbedžija će tako 21. decembra obeležiti povratak u Mts Dvoranu nakon uspešnog koncerta iz decembra 2018, a onda će sutradan 22.12. nastupiti u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, sa svojim poznatim bendom „Zapadni kolodvor“.

Na tradicionalnim prednovogodišnjim koncertima, beogradskoj i novosadskoj publici, Rade Šerbedžija će predstaviti pesme sa novog albuma „Ne okreći se, sine“, ali i neprolazne pesme „Ne daj se Ines“ , „Imam pjesmu za tebe“, „Meni se dušo od tebe ne rastaje“, „Barbara“, i druge iz svoje bogate muzičke karijere.

„Svaki moj koncert je drugačiji, uvek ubacim nešto novo, tako da i sam sebe iznenadim. Zavisi i sa kim nastupam, eto ovde su sve profesori u „Zapadnom kolodvoru“. Onda nekada nastupamo samo Miroslav Tadić i ja, a on ume biti veoma zahtevan, nema mesta improvizaciji, donekle je sličan i Vlatko Stefanovski. Ne menjam mnogo repertoar u odnosu na gradove, trudim se da bude sve to isto za sve“, istakao je umetnik misleći na veća mesta na kojima nastupa po celom regionu i bivšim republikama Jugoslavije (Zagreb, Sarajevo, Skoplje, Ljubljana…).

Šerbedžija je za sada najavio jednog važnog i specijalnog gosta, a to je Muharem Serbezovski (72), istaknuti pevač narodne muzike iz Makedonije, rođen u Skoplju, a romskog porekla, aktivan od 1968. godine u karijeri.

„Serbezovski je sjajan, biće mi glavni gost, inače je završio studije prava, tako da u ekipi ćemo imati i pravnika, koji je napisao prvi rečnik romsko-srpskog jezika“, najavio je Rade.

Album „Ne okreći se, sine“ sa 11 numera predstavlja stvaralaštvo velikana regionalne muzičke scene.

Na poslednjem studijskom materijai su svirali članovi prateće grupe „Zapadni kolodvor“ , među autorima su i Husein Hus Hasanefendić (lider pop rok grupe „Parni valjak“), koji je napisao hit „Eto pjesma“ kako glasi i naziv koncerta.

„Hus, mozak „Parnog valjka“ napisao je tu pesmu za mene i tako sam odlučio nazvati ove koncerte, jer nosi neku lepu poruku u naslovu. Kad se izgovori „Eto pjesma“, nosi nekakav oprimizam, iako ja imam i gorke stvari u mojim pesmama na koncertu. Isto tako, album se zove „Ne okreći se sine“, prema mojoj pesmi koju sam napisao davne 1988. godine i posvetio je mom sinu Danilu, koji je tek napunio 17 godina“, analizirao je umetnik nazive koncerta i albuma i podsetio na čuveni film „Ne okreći se, sine“ (1956) reditelja Branka Bauera, prema istoimenom romanu i scenariju Arsena Diklića.

„Pesma je zapravo poruka mom sinu i svim sinovima da se ne okreću za problemima svojih očeva, da samo gledaju u život napred. Moja zemlja je za mene sve ono što je nekad bila Jugoslavija. Svuda gde odem želim da se tako osećam. Poruka pesme bi bila ljudima da pokušaju živeti jedan bolji, ispravniji, dostojanstveniji život. Pogledajte samo šta nam se dešava u svetu, taj rat u Ukrajini, to je sve toliki užas, da nemam reči“, istakao je Šerbedžija i svetske probleme koji tinjaju i eskaliraju do epskih razmera.

Muzičar je najavio da će koncerti u prestonici Srbije 21.12. i u Evropskoj prestonici kulture Novom Sadu 22.12. trajati okvirno dva sata, i da mu tolika minutaža prija, i da mu je sve preko toga previše, i ne bi ostajao na sceni po tri sata.

Velika i značajna ekipa muzičara je sarađivala na albumu: Damir Urban je autor teksta za pesmu „Govorila je tako tiho, tiho, tiho“, čuveni spomenuti virtouz na gitari Miroslav Tadić svira na pesmi „New York“ Arsena Dedića, hrvatski gitarista Ante Gelo u pesmi „Ostala si uvijek ista“, autora Đorđa Novkovića i Željka Sabola.

Na novom albumu se nalaze i saradnje sa Gabi Novak i Matijom Dedićem u Arsenovoj pesmi „Od kako te ne volim“, i „Na nešto me sjeća taj grad“ koju je Rade otpevao sa autorom pesme Darkom Rundekom.

Svoj autorski pečat je ostavio na pesmama „Šeherezada“ i navedenoj „Ne okreći se sine“ naslovna numera čije stihove upućuje sinu i mlađim generacijama.

Šerbedžija je aktuelni album promovisao na poslednja dva koncerta u Beogradu na sceni Botaničke bašte tokom leta 2021. i ove godine, kada je nekoliko hiljada posetilaca uživalo u njegovim dvočasovnim koncertima.

Svestrani umetnik se osvrnuo na osvešćene probleme u svetu tako što je citirao slavnog grčkog kompozitora Mikisa Teodorakisa (1925-2021), koji nas je naspustio prošle godine, a proslavio se hit filmom „Grk Zorba“ (1964).

„Ne mogu da kažem da napuštam ovaj svet sa ponosom, jer rođen sam kao čovek, a danas smo na najnižem stepenu čovečnosti i nipodaštavanja života i jedinstvenosti, različitosti svakog bića. Gazimo sve, živimo u haosu bez zračka svetlosti“, zapisao je Teodorakis pred svoj večni odlazak, a Rade je nadahnuto pročitao tu važnu poruku.

„Imam u planu da snimim i jedan album isključivo od mojih autorskih pesama, i takav bismo i koncert održali, gde bi bile samo te numere. Izbrojali smo da ima 25 pesama“, najavio je moguće planove Šerbedžija.

„Radujem se ponovnom susretu i druženju sa vernom publikom i izvođenju pesama sa novog albuma uživo. Jako sam zadovoljan kako je album prošao u regionu. To su sve pesme o ljubavi, prijateljstvu, posebnog senzibiliteta, jedna nežna i setna ploča“, poručio je Šerbedžija i pozvao publiku na lepo druženje.

(Tanjug)

