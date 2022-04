Rakocevic: „Mrak“ je najbolji film reditelja Dusana Milica

BEOGRAD – Međunarodni igrani film „Mrak“ srpskog reditelja Dušana Milića mesec dana se prikazuje u domaćim bioskopima, a jedan od glumaca tog ostvarenja Nikola Rakočević, specijalno za Tanjug kaže da je ovo najbolji film poznatog režisera.

Radnja psihološkog trilera „Mrak“ na granici horora se odigrava u vreme Martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji nakon Uskrsa 2004. godine, a premijera je održana simbolično upravo na datum – 17. mart kada se desio taj nemili događaj.

Filmski scenario u fokus stavlja konstantni strah srpske devojčice Milice koja ostaje sama sa majkom i dedom u sablasnoj kući koju napadaju nevidljivi neprijatelji kroz čitav skoro dvočasovni film.

Milici su nestali otac i ujak, a samu porodicu čuvaju pripadnici italijanskog KFOR-a, i problem nastaje kada oni ubrzo budu zamenjeni američkim kolegama.

Kako je glumac rekao, uglavnom nije imao očekivanja tokom snimanja filma, trudi se da radi najbolje što može u svom poslu i onda je tome posvećen u potpunosti.

Jedini je lik koji je mirnodopski, dobri sveštenik kao stožer radnje, smiruje situaciju, nema kod njega tolikog haosa, panike koje troje glavnih junaka doživljavaju dan i noć.

Sigurno da je bilo malo rasterećenije tumačiti mirnog lika koji u tom užasu i hororu pokušava da spasi izgubljene duše.

„Meni je bilo malo lakše nego ostalim glumcima. To govorim samo sa te glumačke strane. Sa druge strane, jeste bilo malo problematično odigrati zapravo taj lik, a ne biti previše pasivan”, prvi su utisci Rakočevića o ulozi smirenog sveštenika Dositeja.

„Međutim, to je negde prirodan sled događaja, to je bila prirodna situacija, jer sveštenici to i rade na Kosovu i Metohiji, donose određeni mir i red među ljude“, analizirao je Rakočević svoj lik, a onda nastavio „Crkva se dole bavi edukacijom, egzistencijom, i drugim stvarima koje su ljudima izuzetno korisne. I onda ti monasi prirodno delaju, rade, zapravo su neki stožeri, pronalaze mir u Bibliji, i učenju koje imaju. Oni tako nalaze vertikalu i trude se da pomognu tim ljudima”.

Svetsku premijeru film “Mrak” je imao krajem januara 2022. godine na 33. Filmskom festivalu u Trstu i u okviru takmičarske selekcije dugometražnih filmova osvojio je Nagradu publike.

Nakon toga ostvarenje je prvi put u Srbiji prikazano u Glavnom takmičarskom programu jubilarnog 50. FEST-a i dobilo laskavu nagradu „Nebojša Đukelić“ za najbolji film iz regiona.

Rakočević misli da je ovo jedan od najboljih filmova poznatog reditelja, što se videlo još u samom scenariju, koji je režiser napisao, mada ni to ne može uvek da znači uspeh, jer po iskustvu, glumac zna da „dobar scenario ne mora značiti i dobar film“.

Takođe za Tanjug, na premijeri 17. marta, režiser Dušan Milić je izjavio da je na neki način Nikola Rakočević njegov glumac, budući da je igrao u dve autorove TV serije i dva filma, te ga je nazvao svojim alter egom.

Nikola Rakočević je uzvratio komplimentom da je Milić pre svega njegov sjajan prijatelj, postali su nerazdvojni dok su toliko sarađivali, a onda i da je i izuzetno talentovan reditelj i pisac – scenarista, te da mu prija da rade zajedno.

Podsetimo, Nikola Rakočević je igrao u dve TV serije Dušana Milića – “Folk” i „Sumnjiva lica“, kao i triler filmu „Travelator“, i sada u „Mraku“.

Reditelj je poznat još i po filmovima „Jagoda u supermarketu“ i „Guča!“.

Film „Mrak“ je realizovan u koprodukciji Srbije, Danske, Bugarske, Italije i Grčke, a glumački tim je sa domaćim i inostranim licima: Danica Ćurčić, Slavko Štimac, Miona Ilov, Flavio Parenti, Ivan Zerbinati, Nikola Kent, Daren Peti, Nikola Rakočević, Slaviša Čurović, Slađana Bukejlović.

„Glumci su glumci i treba da učestvuju u građenju ovakvog filma. Kosovo je internacionalna priča, to jednostavno nije samo naša priča, već za ceo svet. I treba da učestvuju glumci iz drugih zemalja, u našem filmu oni su sa svih strana sveta. A opet ima malo uloga u filmu, scenario ne sadrži previše njih, i drago mi je da dobar deo čine stranci“, izjavio je Rakočević.

Po njemu, odgovornost teme je važna, tako da je ovde neophodno da se obrati pažnja na ljude koji žive dole na Kosovu i Metohiji.

Dugo se priča o KiM, ali glumcu se čini da ljudi jako malo znaju o pravom stanju slike takvog života tamo.

Autorsku ekipu filma osim scenariste i reditelja Dušana Milića, čine – direktor fotografije Kiril Prodanov, scenograf Milenko Jeremić, kostimografkinja Lidija Jovanović, montažer Janis Halkijadakis i kompozitor Kristijan Ejdnes Andersen (čest saradnik Larsa fon Trira i Nikolasa Vindinga Refna).

Rakočević je nedavno bio aktuelan i sa nezavisnim filmom „Kelti“ Milice Tomović koji je srpsku premijeru imao na Festivalu autorskog filma 2021, i sad je „Mrak“ ostavio traga na 50. FEST-u.

„Veoma mi prija što sam prisutan sa filmovima na dva naša najznačajnija festivala. Još više mi je drago što su u pitanju odlični filmovi u kojima igram, jako različiti, i po temi i pristupu. Imao sam sreće da od početka svoje karijere igram u veoma raznolikim ostvarenjima na malom i velikom ekranu. Takvi su “Kelti“ i „Mrak“, koji su išli na dva velika domaća festivala, kao i u inostranstvu”, zadovoljno je istakao glumac, u poslednje vreme prisutan u TV serijama „Državni službenik“ (druga sezona), „Kosti“, „Jutro će promeniti sve“, „Predstraža“ i „Pevačica“.

Drama „Kelti“ svetsku premijeru je imala 2021. u online izdanju Berlinskog festivala, a kasnije je film odlazio na razne strane festivale i dobijao nagrade.

Rakočević sada više tumači role u umetničkim ostvarenjima veoma zapaženim na festivalima po svetu, i kao da se više opredelio za nezavisnu produkciju, ne toliko komercijalnu struju kinematografije.

Ipak, on nema problem sa tim da igra u „oba tima“, da spoji te dve krajnosti.

„Zašto da ne bude jedno i drugo, hit komercijalni i nezavisni filmovi? Rukovodim se u odabiru uloga nekim svojim ličnim osećajem, da li mi je nešto važno i potrebno, da li me interesuje da se time bavim ili ne, sve je to glumački poziv. Istina, nekada u tome pomogne i visina honorara, a u drugim slučajevima i ne. U pitanju su lične odluke i afiniteti za projekte koje radim“, zaključio je Nikola Rakočević za agenciju Tanjug.

Publika će Rakočevića tokom ove i naredne godine gledati u ratnom filmu i mini seriji “Heroji Halijarda” Radoša Bajića, filmu fantaziji “Budi Bog s nama” Slobodana Šijana, “Pored tebe” Stevana Filipovića i u kratkom ostvarenju „Čovek iz Tehnogasa“ gde tumači lik bivšeg predsednika Srbije i Jugoslavije – Slobodana Miloševića.

(Tanjug)

