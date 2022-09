Reditelj Ludvig Vust gost Austrijskog filmskog festivala

BEOGRAD – Na Austrijskom filmskom festivalu, koji se ove godine održava od 22. do 27. septembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, specijalni gosti biće reditelj Ludvig Vust i montažerka Monika Vili, najavili su organizatori.

Ludvig Vust će biti prisutan na otvaranju festivala, 22. septembra u 20 časova u Kulturnom centru Beograda, kada će učestvovati i u razgovoru nakon projekcije njegovog filma „3:30 PM“ koji otvara festival.

U pratećem programu festivala, 23. septembra od 12 do 16 časova na Fakultetu dramskih umetnosti, biće organizovana i radionica sa Ludvigom Vustom uz projekciju njegovih filmova.

Gošća festivala je i montažerka Monika Vili, koja je učestvovala u nastajanju nekoliko austrijskih dobitnika Zlatne Palme i Oskara, radeći rame uz rame sa Mihaelom Hanekeom, Mihaelom Glavogerom i Ulrihom Seidlom – čiji se najnoviji film „Rimini“ prikazuje na festivalu.

Nakon projekcije ovog filma, u nedelju 25. septembra u Kulturnom centru Beograda, biće organizovana Q&A sesija sa Monikom Vili, kojoj će se pridružiti Ludvig Vust, festivalski selektor Aleksandar S. Janković, kao i urednik filmskog programa Kulturnog centra Beograda, Ivan Aranđelović.

Ludvig Vust i Monika Vili gostovaće i 23. septembra na otvaranju novosadskog programa u Kulturnom centru Novog Sada, kada će učestovati u Q&A sesiji sa Aleksandrom S. Jankovićem i Đorđem Kaćanskim. Isti gosti će posetiti i Niš dan kasnije, 24. septembra, na otvaranju programa u ni?kom bioskopu Cineplexx, u saradnji sa Niškim kulturnim centrom, a pridru?iće im se i urednik filmskog programa NKC Dejan Dabić.

Na Austrijskom filmskom festivalu će ukupno biti prikazano sedam filmova: „3:30 PM“ reditelja Ludviga Vusta, „Najkraća pesma na svetu“ Dejvida Kleja Dijaza, „Lucifer“ Petera Brunera, „Rubikon“ Leni Laurič, „Sunce“ Kurdvin Ajub, „Hinterland“ „tefana Ruzovickog, i „Rimini“ Ulriha Zajdla. Slogan ovogodišnjeg festivala je „Krajnosti“, a selektor programa je dr Aleksandar S. Janković, profesor istorije filma na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu.

Program Austrijskog filmskog festivala biće prikazan u Kulturnom centru Beograda od 22. do 25. septembra, u Kulturnom centru Novog Sada od 23. do 26. septembra, a u Cineplexxu Niš u saradnji sa Niškim kulturnim centrom od 24. do 27. septembra.

(Tanjug)

