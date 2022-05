Reditelj Miloš Radunović za Tanjug: „Oluja“ je film i za buduće generacije

„Film „Oluja“ o pogromu Srba iz Hrvatske čije se poslednje scene snimaju na planini Tari dobar je način da ova važna istorijska tema za nas ostane zabeležena jer smo je svi malo zaboravili, setimo se s vremena na vreme, a kad ostane na filmskoj traci ostane za sva vremena i za neke buduće generacije“, rekao je danas za Tanjug reditelj filma Miloš Radunović.

„Veoma sam zadovoljan, da je bilo lako – nije, prvo je potresna tema i onda raditi takve stvari je teško inače. Bukvalno smo imali situacije da ekipa plače, iako znamo o čemu se radi, ali je toliko potresno. Bolna je tema. Kad čovek radi komediju to je potpuno druga atmosfera, ali kad se radi ovako nešto, kad čovek zna da je istorijski tačno, jer naš scenario je zasnovan na istinitim pričama i onda kad preživljavate sve to zajedno sa junacima filma, to je baš nekako bolno“, objasnio je Radunović.

(Tanjug)

