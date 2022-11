Remek delo japanskog stripa uskori u knjižarama

BEOGRAD – Remek-delo japanskog stripa – mange, fenomen su koji je osvojio svet, a u okviru odeljka „Starway“ u knjižarama Delfi uskoro će se u prodaji naći prva manga u izdanju Lagune „Laku noć, Punpune“, saopštili su iz Lagune.

Stripovi koji se najčešće pogrešno karakterišu kao štivo za najmlađe zapravo imaju najveći spektar žanrova i podela prema uzrastu i interesovanju čitalaca.

Čast da Starway prvi povede na putovanje kroz svet devete umetnosti ima jedna od najpoznatijih i najpriznatijih mangi – „Laku noć, Punpune“, remek-delo koje potpisuje Inio Asano, nadaleko poznat kao jedna od vodećih olovaka japanske strip-produkcije XXI veka.

U svom najintimnijem delu do sada, Asano kroz 13 tankobona govori o teškim temama otuđenosti, nelagode, te danas nikad aktuelnijeg FOMO-a (Fear Of Mišing Out iliti strah od propuštenog) kroz prizmu zajedništva, dečje euforije i ljubavi u svakom pogledu.

Vešto kombinujući klasičan japanski slice-of-life sa elementima fantastike, pa čak i horora, Asano stvara svet u koji se ulazi za groš – svet likova sa najgorim manama, a najboljim namerama, koji se nišemu ne nadaju, a dobijaju još manje, no i dalje vide draž te svakodnevnice i maštaju o boljoj budućnosti. Već u prvom poglavlju prvog tankobona vidimo njegovo majstorsko baratanje emocijama: Punpuna srećemo punog naivnih dečjih simpatija i u istinskoj školskoj atmosferi, a upoznajemo kroz najpoznatiji tabu – porodično nasilje.

(Tanjug)

