Replika jakne Melanije Tramp deo izložbe u galeriji Eugster

BEOGRAD – Izložba „Sukobi“, koja obuhvata video radove i filmove grupe umetnika iz Velike Britanije, kao i skulpture i audio -video instalacije umetnika Saše Tkačenka, Šejle Kamerić i Emira Šehanovića iz regiona, biće otvorena sutra u galeriji Eugster i klubu Dragstor u Beogradu, kao deo programa Britanskog saveta.

Reč je o projektu „Tu smo: Pokretne slike umetnika – Ekologije budućnosti” (We Are Here: Artists’ Moving Image) koji istražuje posledice sukoba i načine na koje razmirice utiču ne samo na umešane strane, već i na svet kojem te strane pripadaju.

Povlače se paralele između stvarnosti i fikcije, realnih događaja i spekulativnih elemenata iz medija, popularne kulture, filmova, knjiga, priča iz grada i naroda.

Kao istraživački milje, projekat je posvećen nekom budućem Beogradu u raskoraku sa njegovom sopstvenom usađenom nostalgijom.

Ekipa Tanjuga posetila je danas galeriju Eugster gde je kustoskinja izložbe i autorka projekta Natalija Paunić pojasnila koncept i kontekst nastajanja postavke.

„Ova izložba je deo šire serije izložbi koje se dešavaju širom Zapadnog Balkana. Naša izložba je prva u nizu, a organizatori su British Counsil u Srbiji i fondacija Lux iz Londona. Imamo video radove iz kolekcije British Counsila koji su dopunjeni radovima umetnika iz regiona“ kazalla je Paunić i dodala da je izabrala radove Saše Tkačenka, Šejle Kamerić i Emira Šehanovića da na izložbi prdstavljaju naš region

Osim tih radova Iz kolekcije Britanskog saveta i LUXa iz Londona biće prikazani video radovi i filmovi umetnika Luija Hendersona , Uriela Orlova, Šarlot Prodžer, Bena Riversa, Elizabet Prajs i Bedvira Vilijamsa.

Kroz razgovore, vizuelne radove, muziku, priče i atmosfere, izložba „Sukobi“ prati siluetu moguće budućnosti, sa viđenjem ekologije kao odnosa ne samo između različitih vrsta u jednom habitatu, već i između ljudi samih.

Paunić naglašva da će posebnu pažnjuposetilaca privići rad Šejle Kamerić koji se nalazi u galeriji Eugster.

„To je replika jakne Melanije Tramp koju je sad već bivša prva dama SAD nosila kada je bila u poseti deci koja su bila u nekom kampu između SAD i Meksika. Ta deca su bila odvojena od roditelja u tom momentu, a na jakni je pisalo „Zaista mi nije stalo, a vama“. Reč je o jakoj političkoj poruci koja je bila početna tačka razmišljanja o našoj izložbi“ kazala je Paunić.

Kako kaže video radovi koji će publika imati prilike da vidi se bave suštinski ekologijom.

„Ti radovi ne govore samo i našem odnosu prema prirodi, već i analiziraju međusobnu interakciju ljudi i veštačke inteligencije ili tehnologije generalno. Ima radova koji se bave odnosom čoveka i virusa što je više nego aktuelna tema danas. Zato se izložba zove „Sukobi“ jer e u sikobima najbolje procenjuju odnosi bili oni ratovi ili sikobi informacija i dezinformacija ili modernog i tradicionalnog ili prorode i tehnologije…“

Projekat obuhvata izložbu iz dva dela – u prostoru Eugster i u klubu Dragstor, zatim seriju onlajn dešavanja, uključujući razgovore sa umetnicima i muzički program u saradnji sa Radio aparatom i Svetlanom Đolović, kao i nezavisni podkast „Projekti i predskazanja“.

Prateći program uključuje i prikazivanje filma „Veštičji kotao“ umetnika i reditelja Branislava Jankića, seriju priča i audio-vodiča, te intervjue s nekim od umetnika koji učestvuju, kao i muzički program koji uređuje Miloš Zec.

(Tanjug)

