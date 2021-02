Retko vidjena Van Gogova slika biće izložena pred aukciju

Retka slika holandskog impresioniste Vinsenta van Goga (Vincent van Gogh) koja prikazuje uličnu scenu u pariskom kvartu Monmartr će biti predstavljena javnosti prvi put pre nego što bude data na aukciju idućeg meseca.

Aukcijska kuća Sotbi je saopštila da je delo, naslikano 1887. godine, bilo u istoj porodičnoj kolekciji više od 100 godina, van očiju javnosti.

Ono će biti izloženo idućeg meseca u Amsterdamu, Hongkongu i Parizu uoči aukcije zakazane za 25. mart u Parizu.

„To je važna slika iz radova Vinsenta van Goga zato što potiče iz perioda kada je živeo u Parizu sa svojim bratom Teom“, rekao je za AP Etjen Elman, stručnjak iz Sotbija.

Van Gog se preselio u Pariz 1886. i živeo na Monmartru. On je napustio francusku prestonicu i otputovao na jug Francuske 1888. gde je živeo do smrti 1890.

„Pre ovoga njegove slike su mnogo tamnije… u Parizu on otkriva boju“, rekao je Elman.

Delo „Ulična scena na Monmartru“ prikazuje vetrenjaču vidjenu sa ulice pod vedrim nebom, a ispred nje se vide muškarac, žena i devojčica.

„Pariz obeležava ovaj period… kada su vodeći impresionisti uticali na njegov rad“, rekao je Elman.

Aukcijska kuća Sotbi saoptila je da je slika objavljena u sedam kataloga ali da nikad nije izlagana.

Predstavnica druge aukcijske kuće rekla je da je slika takodje važna jer je vrlo malo tih slika je ostalo u privatnim rukama, posebno iz tog perioda i da je većina sada u muzejima.

Sotbi je procenio vrednost slike na pet do osam miliona evra. Nije otkriven identitet vlasnika.

Ona će biti izložena u Amsterdamu od 1. do 3. marta, Hongkongu u od 9. do 12 marta i Parizu od 16. do 23. marta.

Naslikana vetrenjača je uništena prilikom izgradnje avenije 1911. godine ali dve slične vetrenjače postoje i danas na Monmartru.

(Beta)

