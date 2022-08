Retrospektivna izložba Barbarijena od 2. septembra u Kvartu

BEOGRAD – Otvaranje retrospektivne izložbe slika „Od sumraka do svitanja 22“ Predraga Milićevića, poznatijeg kao Barbarijen, biće 2. septembra u 20 časova u galeriji Kvart BW, na drugom spratu TC Galerija, najavili su organizatori.

Izložba reprezentativnih ostvarenja ovog slikara koja će biti predstavljena posetiocima obuhvata stvaralački period od 1992. do 2013. godine.

Sam naziv izložbe predstavlja naziv njegovog poznatog dela, kao i teme kojoj se rado vraćao u svom stvaranju.

Kako navode kritičari, glavna tema predstavlja njegovo stalno vraćanje, „infantilnu volju za moći nad okolinom“, znatiželju, želju da se svet „iznova poima“, a koja je iznova vodila do oslobađanja teskobnog osećaja inferiornosti.

Slike predstavljaju neprestano pretvaranje agonije u divlji kolorit i intenzivne kompozicijske zaplete, koje donose oštri i snažni zamasi četkice prilikom slikanja.

Predrag Milićević Barbarijen je svoje prve slike naslikao na tapetima zidova svoga stana, krajem 80-ih godina, od kada se potpisuje pseudonimom „Barbarien“, po čemu je postao prepoznatljiv.

Član ULUS-a postao je 1994. godine dobijanjem statusa slobodnog umetnika.

Izložba „Od sumraka do svitanja 22“ biće otvorena do 20. septembra 2022. godine, svakog dana od 11 do 19 časova.

(Tanjug)

