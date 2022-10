Ristić: Knjiga „Nestvarni“ slavi našu mitologiju i tradiciju

BEOGRAD – Nedavno je iz štampe izašla nova knjiga istoričara Dejana Ristića pod naslovom „Nestrvarni“ (Vukotić Media), a autor za Tanjug kaže da „Nestvarni“ slave našu mitologiji, tradiciju, legende i sve ono što je nadgradnja istorijskog, jer u toj nadgradnji mi uočavamo i čuvamo kroz vekove najvrednije u nama

Knjiga „Nestvarni“ obuhvata tekstove posvećene upravo nekim od najdragocenijih i najznačajnijih likova naše narodne tradicije, legendi, mitologije i verovanja.

Ristić napominje da je teško, razumeti, objasniti i vrednovati mnogovekovnu istoriju srpskog naroda bez jednog Obilića, Kosančića, Jug Bogdana i braće Jugovića, Milana Toplice, Srđe Zlopogleđe ili, pak, Majke Jugovića, Kosovke devojke, Vile Ravijojle i mnogih drugih arhetipskih likova naše raznorodne i prebogate narodne epike, tradicije, mitologije i legendi.

Ristić ističe da je najveću motivaciju za pisanje knjige „Nestvarni“ pronašao u velikom interesovanju čitalaca za njegova prethodne tri knjige pod naslovima „Mitovi srpske istorije“, „Zablude srpske istorije“ i „Legende srpske istorije“

„Te tri knjige su predstavljene do sada u sto gradova Srbiji, regionu i svuda gde žive Srbi u svetu. Pitanja koja su čitaoci postavljali tokom predstavljanja tih triju knjiga jesu sadržana kroz odgovore u knjizi „Nestvarni“. Moja ideja za stvaranje te knjige bila je da se iz ugla istorijske nauke osvrnemo na taj „Panteon“ nestvarnih arhetipskih ličnosti istorije bez kojih se ne može zamisliti srpski nacionalni identitet. bez kojih ne možemo vrednovati istinski sistem vrednosti koji krasi nas Srbe kao što su odanost narodu i domovini, rodoljublje, nepokor“ kaže Ristić

Kako kaže arhetipske ličnosti koje baštinimo još iz Srednjeg veka su u potpunosti ili dobrim delom nestvarne i neistorisjke.

„Te ličnosti su u velikoj meri uticale na našu istorijsku stvarnost i na naš istorisjki tok da ih ni na jedan način ne možemo zaobići. To su ličnosti poput majke Jugovića, Strahinjića Bana, Relje Krilatog…To su ličnosti koje predstavljaju sav vrh etičkog, svevremenog u srpskoj istoriji, kao istinsko izvorište rodoljublja i nepatvorenog patriotizma“ kazao je Ristić.

Za njega nema dileme da se do sada u svojoj stvaralačkoj karijeri bavio najdelikatnijim temama.

„Čitaoci su tražili odgovore na pitanja kako razumeti da su najznačajnije poruke, principi i ideje srpskog naroda kroz vekove pre svega bile poruke koje smo dobijali od tih nestavrnih ličnosti.“ kazao je Ristić.

Cenjeni istoričar posebno ističe lik Majke Jevrosime, suštnski neistorisjke ličnosti iz naše divne epike.

„Kroz čije reči unete u pesme mi saznajemo da je „bolje izgubiti glavu, nego svoju ogriješiti dušu“. To su poruke koje su svevremene i kojima je srpski narod ostao odan sve do danas. Te poruke kroz vreme i prostor predstavljaju samu srž našeg nacionalnog identiteta, bez kojih je teško razumeti Srbe. Mi Srbi nismo zagledani u prošlost već, kako nam to mnogi spočitavaju, već smo zagledani u večnost“ kazao je Ristić.

Prema njegovim rečima, brojni srpski istoričari su veoma aktivni u komunikaciji sa javnošću.

„Cilj nam je obogaćivanje i objektivizacija naših zajedničkih znanja o prošlosti. Da bi bili utemeljeni u našem identitetu…da bi znali kako da ga vrednujemo i slavimo potrebno je da budemo utemeljeni u znanju o prošlosti. Istoričari ukazuju na ono što je zaista istorisjko, ali i na ono što je čarobno, a mitsko, tradicijsko, legendarno. Istoričari pomažu da svi zajedno slavimo našu prošlost i sve one veličanstvene momente i ličnosti zbog kojih smo sa pravom ponosni što pripadamo srpskom narodu. Knjiga „Nestvarni“ je neka vrsta slavoslovlja…Slavljenja naše mitologije, tradicije legendi i svega onoga što je nadgradnja istorijskog, jer u toj nadgradnji mi uočavamo i čuvamo kroz vekove najvrednije u nama “ potučuje Ristić.

(Tanjug)

