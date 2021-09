Rodjendan izdavačke kuće Rende

U Beogradu je 21. rodjendan proslavila izdavačka kuća Rende, koja je posle 2000. godina prva počela da uspostavlja veze sa piscima iz regiona što je omogućilo domaćoj publici da se bliže upozna sa književnošću na prostorima nekadašnje zajedničke države.

Rende je osnovano 2000. godine sa misijom da objavljuje, distribuira i promoviše one naslove koji pripadaju marginama književnosti, sa uverenjem da knjige najbrže mogu da povežu pokidane veze izmedju naroda.

Vlasnica i urednica Rendeta Sladjana Novaković prisetila se početaka i prvih promocija koje je organizovala ova izdavačka kuća.

„Imali smo 21. septembra prvu promociju koja je bila na Kolosu 2000. pred predizbornu ćutnju i jurilo me je obezbedjenje da što pre završimo da ne bismo bili kažnjeni jer smo puštali neke filmove koji su snimani za vreme bombardovanja, pa je sve to bilo politički škakljivo.“

Poznato po objavljivanju naslova autora iz regiona, ali i iz inostranstva, Rende se postepeno okreće i domaćim piscima.

„Dosta novih naslova je izašlo ove godine, biće i novih, planiramo e-book, planiramo audio knjige u narednom periodu i sada ćemo, za razliku od toga kako smo počeli, a bili smso koncentrisani na pisce iz regiona, sada ćemo se koncentrisati malo više, ako ne i skoro potpuno na domaće pisce. Ova godina jeste godina koja je počela sa domaćim autorima. Bilo je i prevoda, ali to su uglavnom domaći autori“, kaže Novaković.

O izazovima sa kojima se Rende do sada susretalo, vlasnica kaže :

„Verovatno su to izazovi sa kojima se susreću i svi drugi, a to je pre svega nemilosrdna borba. Kada imate liberalni kapitalizam, onda imate i liberalno izdavaštvo i knjižarstvo tako da u suštini bilo je izazova, nije bilo lako. Bilo je teških perioda ali to je nešto što ide u rok službe. Kako se kaže što te ne ubije, to te ojača. Mi smo ojačani, idemo dalje, 21 godina, 21. septembar 2021, 21. vek, i Rende je spremno.“

Na rodjendanskoj proslavi Rendeta, publika je imala priliku da se upozna sa najnovijim izdanjima, uživa u muzici di-džeja, a potom i na koncertu iznenađenja na kojem je nastupio domaća muzička zvezda Surreal sa bendom.

