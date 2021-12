Rok koncerti “Belgrade Rocks!” 29. i 30. decembra u Beogradu

BEOGRAD – Centar beogradskih festivala CEBEF i ove godine povodom novogodišnjih praznika organizuje bogat muzički program “Belgrade Rocks” dve večeri 29. i 30. decembra na Trgu Nikole Pašića, gde će fokus biti na koncertima rok grupa i alternativne scene.

Tako će se u okviru manifestacije “Beogradska zima” održati besplatni nastupi 10 poznatih grupa Damir Urban & 4, Električni orgazam, Straight Mickey And The Boyz, Kanda, kodža i Nebojša, Zoster, Bjesovi, Paraf, Obojeni program, Artan Lili

i Let 3.

Rokerski zvuk muzičkih umetnika je do sada bio ređe zastupljen u prazničnom programu, a na radost publike ovaj žanr je sada dobio svoje zasluženo mesto na novogodišnjoj sceni, a ulaz je slobodan..

Prve večeri nastupiće Damir Urban sa svojim pratećim sastavom Četvorka, kao jedan od najznačajnijih muzičara regiona u poslednjih tridesetak godina.

Nedavno su objavili najnoviji singl “Sama”, a popularne su i njihove pesme “Budi moja voda”, “Sutra ćemo pričati”, “Priđi mi bliže”, “Iskra”, “Ne brini”.

Beogradski rok bend Električni orgazam osnovan je 1980. godine, nedavno su u Kombank Dvorani Beograda proslavili jubilej od četiri decenije poostojanja, a onda su imali svirku i u Tvornici kulture u Zagrebu. Ova grupa je u više od 40 godina karijere izdala 12 studijskih, 7 živih i 3 kompilacijska albuma. Početkom 1981. godine sa beogradskim grupama Idoli i Šarlo akrobata snimili su zajednički album “Paket aranžman” na kojem su bili zastupljeni sa pesmama „Krokodili dolaze“, „Zlatni papagaj“ i „Vi“, a širom čitavog regiona popularni su im hitovi “Igra rokenrol cela Jugoslavija”, “Da si tako jaka”, “Bejbe, Ti Nisi Tu”, “Kapetan Esid”, “Spoijimo se sad”.

Tog prvog dana treći po redu će svirati alternativni rok bend Straight Mickey and the Boyz, nastao 2009. godine, sa poznatim numerama “Dalek Svet”, “Haos radi”, “Ne osećam se dobro”, “Ponovo se Budim”.

Kanda, Kodža i Nebojša (KKN) počeli su karijeru davne 1990. godine, i za tri decenije rada objavili su devet albuma, često nastupaju u Beogradu po klubovima, i na festivalima.

Peti i poslednji bend prve večeri je Zoster iz Bosne i Hercegovine, osnovan 2000. godine, sa četiri studijska albuma i znanim pesmama “Kuda idu svi ti ljudi”, „Volio sam te“, „Budi svoj“, „Vrijeme će doći“.

Druge večeri 30. decembra sviraće pank rok atrakcija Bjesovi, prisutni na srpskoj sceni od daleke 1987, koji su postali poznati 1993. godine nakon pobede na Gitarijadi u Zaječaru.

Diskografiju grupe Bjesovi predstavljaju šest studijskih i dva koncertna albuma, a svirali su u poslednje vreme dosta po Beogradu sa hitovima “Dar”, “Kad se ruke moje vezane razdvoje”, “Kad mi stane dah” i mnoge druge.

Za njima sledi takođe pank bend Paraf, osnovan sredinom 1970-ih godina i bili su među prvim pank grupama van Velike Britanije i sa Pankrtima iz Ljubljane, uveli su globalnu muzičku revoluciju.

Posle pauze od 33 godine, bend je 2019. ponovo počeo da snima i sada se veoma se slušaju njihove pesme “Novi Berlin”, “Bez lica”, “Misli”.

Obojeni program, jedan je od najdugovečnijih sastava na domaćoj muzičkoj sceni, koji postoji još od 1980. kao trio, a bili su među prvim srpskim bendovima koji se pojavio na evropskom MTV-ju 1993. godine sa spotom za pesmu „981“.

Poznati su im singlovi “Kad se neko nečem dobrom nada”, “A B C D Avioni”, “Nebo, nebo plavo je”.

Elektro rok grupa Artan Lili nastupiće 30. decembra. Smatraju se jednim od predstavnika Nove srpske scene, a na sceni su od 2013. godine.

Regionalni hitovi su im „Ako stanemo tu“, „Nije svejedno“, „Srce“, „Ono što te neće“, „Ispod kože“ ili „D.E.P.R.A“ (za ovu pesmu su osvojili prvu nagradu “Milan Mladenović” 2019).

Snimili su dva albuma „Artan Lili“ (2015) i „New Deal“ (2018), a čeka se i treći studijski materijalradnog naziva „III“:

Tokom pandemije su često imali koncerte i svirali su na scenama rok kluba Fest, na Beer festu na Ušću, festivalu u Staroj ciglani, a pre korone su redovno imali rasprodate nastupe u klubovima Elektropionir i Subbeerni centar.

Za sam kraj ostavljen je kontraverzni hrvatski sastav Let 3, koji postoji od 1987. godine.

(Tanjug)

