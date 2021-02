Rokenrol bal pod maskama uz Negative u Kombank Dvorani

BEOGRAD – Prvi veći i značajniji koncert domaće muzike u 2021. godini održan je večeras u Kombank dvorani zahvaljujući rok grupi Negative na čelu sa pevačicom benda Ivanom Peters, koji su oduševili svoje verne fanove tokom dva sata energične i eksplozivne svirke.

Uvodnu tačku činio je talentovani dečak Aleksa, gitarista pred kojim se smeši zanimljiva karijera, i on je odsvirao tri instrumentalne kompozicije u vidu zagrevanja – svoju autorsku numeru, “Englishman in New York” od Stinga i upravo “Ja bih te sanjala” od Negative.

Sa veoma kratkom promenom pozornice, odmah je krenula žestoka rok pesma “Bez promene” koja je dobrano zagrejala i na kraju numere usijala salu dinamičnim ritmom gitara.

Liderka i osnivačica benda Peters se obratila publici rečima: “Želimo vam dobrodošlicu na predstavu Negative! Hajde da pevamo zajedno, to barem možemo zajedno da radimo, dozvoljeno je sigurno”.

Večeras se desio prvi koncert nakon dužeg vremena u prestonici i Srbiji uopšte, tokom pandemije koja se i dalje ne zaustavlja, mada se oseća blaga otvorenost ka muzičkim programima ubuduće, koje otvara upravo Negative.

Publika se oslobodila stega koje oseća svih meseci u apstinenciji od kulturnih dešavanja, te je sa sve maskama na licu zdušno zaigrala od prve pesme, odnosno već i uvodnih taktova.

“Jedino ovako možemo da se viđamo, sa maskama, zato molim vas da se poštuju pravila i sve mere, da sve bude u redu”, objasnila je nadahnuta i vidno uzbuđena pevačica.

Tokom celog korona perioda, Ivana sa svojim bendom je nastupala u klubu BitefArtCafe na Kalemegdanu, kao i na svedenom izdanju smotre Beer fest bar na Adi Ciganliji.

Ipak, Kombank Dvorana je sasvim novo iskustvo, stepenica iznad kao ozbiljniji zalogaj i izazov, koji je ekipa Negativa veoma lako savladala.

Jedan od najboljih ženskih vokala u domenu rok muzike priredila je repertoar kao detaljan presek karijere duge 20 godina, doduše sa pauzama, uvid u četiri studijska albuma, odakle je podarila hitove na ukusnom muzičkom meniju, kada viče “Ti me ne voliš”, ili proba “Čarobni napitak ljubavi”, a opet traži “Daj mi ritam”.

“Malo smo ispali iz fazona, kondicije, treninga, nadam se da nam nećete zameriti”, želela je Ivana svaki trenutak da komunicira sa svojim vatrenim fanovima koji su sve vreme plesali i pevali skoro sve stihove i refrene.

Imali su svoje prave ljubitelje raspoređene po celoj sali koji su skandirali više od svih njihova imena i uvek ih bodrili, tražili još, više, sve.

Remek delo od rok melodrame “Kad se svetla ugase” na koncertnom izvođenju realizovana je u vidu istinskog spektakla, jer je basista benda Zmolen zamolio da svi u sali upale svoje mobilne telefone, a da se u sali sva ostala svetla priguše i dobio se fantastičan rezultat koji zaista oduzima dah: kao sjaj od svitaca, jedino su se ekrani telefona videli.

Bend je imao i goste, nadarenog džez pijanistu Dragana Ćalinu, kao i mladog momka Ognjena, koji je veoma profesionalno na gitari odsvirao “Tango”, a publika uz to igrala.

Bilo je dovoljno mesta i za neprolazne pesme “Ni ovde ni tamo”, “Vreme je”, “Iznenadi me”, naravno i “Ja bih te sanjala”, “Spusti me na zemlju”, “Julija”, ali usled ograničenog vremena zbog pandemije, nije bilo prostora i za ostale hitove – “Zbunjena”, “Laž”, “Oblaci”, “Kraj” …

“Plašila sam se kako će sve ovo izgledati, zbog cele situacije, ali eto … Meni je bilo mnogo dobro, ne znam za vas”, raspoloženo i srećno je izjavila Ivana Peters na kraju koncerta.

Istina, pokušala je da otpeva upravo pomenuti hit “Zbunjena”, misleći da ima još vremena, ali kako se to odigralo tek nekoliko minuta pre 21 čas, jasno je bilo da nema dalje, jer do tog vremena kulturne ustanove moraju da završe radno vreme.

Bisa nije bilo, već duže od 100 minuta Negative je stvarno pružio svoj maksimum u zadatim okolnostima, ali je zato publika u horu nastavila da se provodi i da glasno peva “Zbunjena”, da pokaže koliko joj baš ta numera neverovatno nedostaje.

(Tanjug)

