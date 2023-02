Rokenrol kuća slavnih objavila kandidate za 2023. godinu

NJUJORK – Pokojni pop pevač Džordž Majkl, 89-godišnja ikona kantri muzike Vili Nelson i reperka Misi Eliot su među prvim kandidatima za ovogodišnu Rokenrol kuću slavnih.

Od 14 nominovanih, osam se prvi put našlo na listi, uključujući pevačice Šeril Krou i Sindi Loper, pokojnog pevača i tekstopisca Vorena Zevona zajedno sa rok grupom Joy Division/New Order i rok duo The White Stripes.

Pevačica Kejt Buš, hevi metal bend Iron Maiden, rok bend

Rage Against the Maćine, rok grupa Soundgarden, R&B vokalka

grupa The Spinners i hip hop grupa A Tribe Called Quest

takođe su nominovani.

„Ovi umetnici su kreirali sopstvene zvuke koji su uticali na

generacije i bezbroj drugih ljudi koji su krenuli njihovim stopama“, rekao je Džon Sajks, predsednik Fondacije Rokenrol kuća slavnih.

Da bi bili kvalifikovani za nominaciju umetnici ili bendovi moraju da imaju objavljen prvi komercijalni snimak najmanje 25 godina

pre godine imenovanja.

Više od 1.000 umetnika, istoričara i predstavnika muzičke

industrija širom sveta glasaće za nominovane, kao i fanovi koji

mogu glasati onlajn ili lično u muzeju Kuće slavnih u

Klivlendu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.