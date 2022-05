Saksofonista i lekar Aleksandar Tomić promovisao dva džez albuma

Džez saksofonista i lekar Aleksandar Tomić promovisao je večeras dva albuma „With a Little Help From My Friends“ i „Conversations“ u ispunjenoj sali Udruženja kompozitora Srbije.

„Ljudi ga doživljavaju po drugoj profesiji, a pored toga se bavi muzikom. Mislim da je njemu muzika prva profesija, da mu je to u duši i da bez muzike ne bi bio Sale Tomić“, rekao je na početku promocije kompozitor Rade Radivojević.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.