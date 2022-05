Saksofonista Tomić promovisao dva džez albuma

BEOGRAD – Džez saksofonista i lekar Aleksandar Tomić promovisao je večeras dva albuma „With a Little Help From My Friends“ i „Conversations“ u ispunjenoj sali Udruženja kompozitora Srbije.

„Ljudi ga doživljavaju po drugoj profesiji, a pored toga se bavi muzikom. Mislim da je njemu muzika prva profesija, da mu je to u duši i da bez muzike ne bi bio Sale Tomić“, rekao je na početku promocije kompozitor Rade Radivojević.

Tomić je albume predstavio mini koncertom sa prijateljima „koji se inače bave džezom“ – klaviristom Milovanom Paunovićem, kontrabasistom Brankom Markovićem i bubnjarem Časlavom Šehovićem.

Kao gost se Tomiću i muzičarima u „All of Me“ i drugim kompozicijama pridružio i bečki saksofonista Toni Periškić, kao i njegov kolega Ljuba Paunić. Zasebno je nastupio i klavirista Miša Krstić.

Tomić je rekao Tanjugu da je pandemija sprečila da predstavi „With a Little Help From My Friends“ (2020) sa autorskim kompozicijama, a u međuvremenu je stigao novi album „Conversations“ koji je snimio sa Krstićem, oba izdata za Maestro internešenal.

„With a Little Help…“ je snimljen sa džez muzičarima kakvi su Branko Marković, Miroslav Karlović, Dušan Ivanišević, Milovan Paunović i drugi, i sadrži „lagani džez koji može da sluša širi auditorijum“, rekao je Tomić.

„Na drugom su neki standardi koji se sviraju svuda po svetu. Univerzalna muzika koju znaju da sviraju od Beograda do Njujorka i nazad“, naveo je muzičar.

Na albumu „Conversations“ Tomić i Krstić su snimili kompozicije koje su svirali Džon Koltrejn,, Majls Dejvis, Čarli Parker i drugi, poput „Ćerokee“, „All the Things You Are“ i „Stella By Starlight“.

„Apelujem na mlade ljude da se okrenu pravoj muzici kao što je džez. Već počinje polako da postoji neka scena, i drugi ljudi su napraivli albume, ima desetak u poslednje dve, tri godine. Svake godine je sve bolje i bolje“, ocenio je Tomić.

Kao stručnjak opšte i vaskularne hirurgije na Vojnomedicinskoj akademiji Tomić je rekao da mu je snimanje oba albuma bilo pre svega zadovoljstvo.

„Ja sam lekar. Ovo je iz velike ljubavi prema muzici. Izazov je taj što sam morao da odgovorim kriterijumima džez profesionalaca, ne smem da podbacim. Niko neće da strada ali ne možemo da sviramo amaterski, mora profesionalno“, istakao je Tomić.

(Tanjug)

