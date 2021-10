Sanja Marković: Sa Doroti može se poistovetiti svaka devoj

BEOGRAD – Predstava „Čarobnjak iz Oza“, sa Sanjom Marković u glavnoj ulozi Doroti, biće premijerno izvedena 23. oktobra (20:00) na 72. rođendan Malog pozorišta „Duško Radović“,

Marković je rekla agenciji Tanjug da „apsolutno može da se poistoveti svaka devojčica“ sa likom Doroti, koju će igrati u predstavi za koju je Aleksandra Glovacki napisala tekst po motivima romana „Čarobnjak iz Oza“ Lajmana Frenka Bauma (1895-1919).

„Doroti je divna devojčica! Obožavala sam i sada obožavam ‘Čarobnjaka iz Oza’! To mi je omiljena priča i film. Ali to nisam koristila (u radu na predstavi). Želela sam sa (rediteljem) Jagošem (Markovićem) da stvorim našu Doroti, da vidim šta je to što mi znači“, rekla je Marković.

U predstavi, kao i u Baumovoj knjizi i potonjem čuvenom holivudskom filmu sa DŽudi Garland iz 1939. godine, oluja odnosi Doroti iz rodnog Kanzasa u čudnovatu zemlju Oz.

Doroti se ovde sprijateljuje sa Strašilom bez mozga, Lavom bez srca i Limenim Drvosečom bez srca. Kako bi se vratila kući od tajanstvenog Čarobnjaka iz Oza dobija zadatak da ubije zlu Vešticu.

„Likove je isfrustriralo društvo. Da nisi dovoljno pametan hrabar, lep, dobar, da ne možeš da se zaljubiš, jer ko će tebe takvog. To su frustracije sa kojima će se klinci sretati, pa možda za desetak godina kažu: ‘Pa gledali smo kad smo bili mali predstavu o tome'“, ocenila je Marković.

U predstavi Vladislava Đorđević igra Strašilo , Miloš Samolov Lava, Bojan Lazarov Limenog Drvoseču, Lana Adžić Čarobnice sa juga i severa i glas Čarobnjak iz Oza, Nikola Kerkez vešticu, a Goran Balančević i Katarina Dimitrijević kreaturice i stražare.

„Svako može da prepozna neku svoju osobinu u tim alegorijskim ličnostima. Suština predstave je da vidimo kolika je snaga udruživanja. To je zapravo ključ i najveći kvalitet predstave“, rekla je Tanjugu Đorđević.

Prema njenim rečima, kad je nešto arhetipski napisano kao „Čarobnjak iz Oza“ može da korespondira sa decom u svakom vremenu, pogotovo sada u doba izolacije i međusobnog udaljavanja.

„Kad deci kažu: ‘Glup si!’ Nisu u stvari. Uz pomoć sebi bliskih možeš da se usprotiviš etiketi koju su ti zalepili i da se zauzmeš za sebe“, istakla je Đorđević.

U objašnjenju svog teksta, Glovacki je napisala da već 120 godina deca i odrasli širom sveta vole „Čarobnjak iz Oza“, „jer nas uči nekim osnovnim životnim stvarima, uz mnogo smeha i nežnosti, i pomalo straha“.

U predstavi „Čarobnjak iz Oza“ reditelj Jagoš Marković potpisuje i scenografiju, dok su zaduženi za kostim Marija Marković Milojev i muziku Ljuba Ninković.

Iz Malog pozorišta „Duško Radović“ je saopšteno da je premijera „Čarobnjaka iz Oza“ zakazana na njihov 72. rođendan, odnosno Dan pozorišta kada će tradicionalno biti dodeljene godišnje i jubilarne nagrade te kuće.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.