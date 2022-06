Šansonjerska Barbara Pravi: Plakaću kao kiša u Beogradu

BEOGRAD, 27. juna (tanjug) – Barbara Pravi, najaktuelnija zvezda savremene francuske šansone, dolazi u Srbiju, zemlju svojih predaka, i održaće koncert 28. juna u okviru Beogradskog letnjeg festivala u Botaničkoj bašti, a u današnjem druženju sa novinarima preko video poziva poručuje da će na koncertu plakati kao kiša

Šira muzička publika u Srbiji upoznala ju je prošle godine, kada je predstavljala Francusku na takmičenju za Pesmu Evrovizije sa pesmom „Voila“ i osvojila zavidno drugo mesto.

Bio je to najbolji plasman Francuske na Evroviziji u poslednjh 20 godina.

Na ceremoniji Victoire de la Musique (Viktoar de la Muzik) proglašena je otkrovenjem 2022. godine.

Pravi kaže da u Beograd dolazi sa velikim očekivanjima.

„Nadam se da ću napraviti spektakl u kojem će publika uživati“ poručije Pravi.

Barbara Pravi je simbol mladosti i frankofonije.

Njeno pravo ime je Barbara Pjević i često ističe svoje srpsko poreklo, no u njoj ima jevrejske, alžirske, poljske i persijske krvi.

Pesmu „Deda“ posvetila je upravo svom dedi, Srbinu koji je želeo budućnost bez granata i rovova i kao mladić izbegao u Pariz.

Pesma nosi reči ljubavi koje nikada nije smogla snage da uputi toj važnoj figuri u svom životu, tako bliskoj i ujedno tako dalekoj.

Njegov utopistički pogled na svet često je bio izvor nesporazuma između njih dvoje, a istovremeno je doprineo njihovoj posebnoj vezanosti.

„U Beograd stižem sa svojim dedom zbog kojeg sam odabrala svoje umetničko ime Pravi. Smatram da upravo ta srpska reč ističe moju autentičnost. Veoma sam ponosna što ću pevati pred svojim dedom u Beogradu jer je to grad u kojem je on živeo do svoje 22 godine. Verovatno ću plakati kao kiša“ kazala je Pravi.

Kako kaže svako do umetnika mora da sačuva tu nevinost i svežinu iz detinjstva jer je to veliki resurs za umetničko stvaranje.

„Svako od nas mora da sluša svoje srce. Umetnici naročito…Nekada se osećam kao dete, a nekada kao starica od 90 godina. Sve to može da se nađe u mojim pesmama“ kaže Pravi.

Zahtevna situacija u Evropi, prema njenim rečima, ne utiče preterano na njeno stvaralaštvo, ali istovremeno niko od umetnika ne može da okrene glavu od rata.

„Svoje koncerte vidim kao mestu na kojem su ljudi srećni. Želim da im svojom muzikom napunim srca ljudi koji su došli da me čuje u vide“ kazala je Pravi.

Barbara Pravi je angažovana na polju borbe za prava žena i jedna je od 39 izvođačica pesme koja je postala himna Pokreta za oslobođenje žena – Débout les femmes (Žene, ustajte).

Reč je o adaptaciji na francuski jedne nemačke pesme koje su 1933. komponovale zatvorenice jednog nemačkog logora.

Mnoge njene pesme govore o ženskim dilemama, padovima, nemogućnosti da se izbore protiv nasilja ili stereotipa.

Ona naglašava da ima puno uzora u bogatoj istoriji šansone kao što su Žak Brel ili Šarl Aznavur.

„Obožavam njihove tekstove, ali danas imamo izuzetno bogatu žensku šansonjersku scenu. Veoma sam ponosna što sam deo te scene…“ kazala je pravi.

(Tanjug)

