Sea Dance festival definitivno od 26. do 28 avgusta u CG

BUDVA – Organizatori Sea Dance festivala, čelnici Opštine Budva i premijer Dritan Abazović sastali su se juče u kabinetu Predsednika Vlade Crne Gore i složili se da će se festival održati od 26. do 28. avgusta na plaži Buljarica.

Na sastanku je istaknut izuzetan značaj Sea Dance festivala za međunarodnu promociju turističke ponude Crne Gore, kao i dobra volja Vlade i Opštine Budva za dugoročnom podrškom festivalu.

„Vlada Crne Gore snažno podržava Sea Dance festival, i u skladu sa tim preduzima aktivnosti u cilju prevazilaženja problema sa kojima smo se suočili ove godine. Činjenica je da moramo naći dugoročni model saradnje kako bismo mogli da podržimo ne samo Sea Dance već i druge festivale i organizatore događaja u Crnoj Gori“ rekao je premijer Abazović na sastanku.

Potpredsednik Opštine Budva Milo Božović je istakao kako je održavanje Sea Dance festivala izuzetno važno za Opštinu Budva, produženje letnje sezone, ali i celu Crnu Goru.

„Sea Dance festival, kao najveći i najznačajniji festival ne samo u Crnoj Gori, već na čitavom Jadranu, ima veliki značaj kako za privredu opštine Budva tako i za promociju destinacije plaže Buljarica i Crne Gore širom sveta“ rekao je Božović

Model dugoročne saradnje između Vlade i festivala će u velikoj meri poboljšati kvalitet promocije istog, jer će dužina kampanje od 9-12 meseci, naspram 2-3 meseca pre samog događaja, kao što je to bio slučaj prethodnih godina, direktno uticati na značajan porast broja inostranih posetilaca festivala koji svoja festivalska putovanja planiraju tokom zime. S

tabilnost koju će Sea Dance dobiti uspostavljanjem dugoročne saradnje sa Vladom Crne Gore neminovno će uticati i na porast broja bina i izvođača i sveukupnu produkciju festivala.

„Verujemo da će uspostavljanje dugoročne saradnje unaprediti kvalitet festivala, kako u smislu promocije tako i sveukupne produkcije. Tako je, na primer, u Srbiji, kada je potpisan dugogodišnji sporazum sa državom oko održavanja Exita, ovaj festival dobio neophodnu stabilnost koja je dovela do dve titule za najbolji evropski festival, kao i rekordnog broja turista koji u Novom Sadu svake godine ostave od 15 do 20 miliona evra godišnje. Sigurni smo da će, uz dugoročnu podršku Vlade Crne Gore i sigurnost koju ta podrška donosi, buduća izdanja Sea Dance festivala premašiti sva očekivanja“ izjavio je osnivač Exita, Dušan Kovačević.

Sea Dance festival do sada je crnogorskoj ekonomiji doneo preko 50 miliona evra, dok je marketinška vrednost promocije destinacije koju su reklamirali neke od najvećih svetskih zvezda kao što su David Guetta, Jamiroquai, Skrillex, Prodigy i mnogi drugi, neprocenjiva.

Najznačajniji svetski mediji kao što su londonski Metro, Daily Mirror, Daily Expreš, CNN, Guardian i New York Times promovisali su Sea Dance festival kao jedan od najboljih muzičkih festivala ali i pravo mesto za letnji odmor mladih.

Na ovogodišnjem izdanju Sea Dance festivala koje će biti održano od 26. do 28. avgusta na plaži Buljarica nastupiće neka od najznačajnijih muzičkih imena iz Evrope i regiona: predvodnice svetske elektronske scene Nina Kraviz i Anfisa Letyago, neki od vodećih hitmejkera današnjice Shouse i Mahmut Orhan, najtraženije muzičko ime Balkana Ana Đurić Konstrakta, pobednici Evrovizije KALUSH Orćestra, jedan od najvećih regionalnih bendova poslednje decenije Dubioza Kolektiv, balkanska trap kraljica Senidah, kontroverzna Mimi Mercedez, rap senzacija Crni Cerak i mnogi drugi, a uskoro sledi objava novih imena.

(Tanjug)

