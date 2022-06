Selekcija „Best of Europe“ i „Europe 4 kids“ na Paliću

PALIĆ – U ovogodišnjem predfestivalskom programu Festivala Evropskog filma Palić, od 2. do 8. jula u bioskopu Eurocinema u Subotici biće predstavljene selekcije „Best of Europe“ i „Europe 4 kids“, dok će selekcija „Klasici na Trgu“ trajati od 9. do 13. jula na subotičkom Trgu Slobode.

Predfestivalski program tradicionalno će otvoriti selekcija „Best of Europe“, koju čine evropski filmovi koji su obeležili prethodnu godinu.

U ovoj selekciji naći će se sedam filmova iz Danske, Grčke, Francuske, Belgije i Rumunije.

Na repertoaru će biti ostvarenja „Najgora osoba na svetu“ reditelja Joakima Trira, „Bolji čovek“ Jelene Popović, „Benedeta“ Pola Ferhofena, „Titan“ Žulije Dukurno, „Lepota različitosti“ Bernarda Kampana, „Ljudska komedija“ Gzavijea Đanolija i „Baksuzni seks ili luda pornografija“ Radu Žudea.

Projekcije su svakog dana od 2. do 8. jula u 21 čas.

Festival evropskog filma Palić, prateći savremene tokove u Evropi i osluškujući potrebe publike, prošle godine godine je uveo selekciju „Europe 4 kids“, u okviru koje će biti prikazano sedam filmova za decu iz Danske, Nemačke, Francuske, Austrije i Srbije.

Publika će od 2. do 8. jula u 17h moći da pogleda filmove „Fabrika snova“ reditelja Kima Hagen Jensena, „Pčelica Maja 3 – Zlatno jaje“ Noela Klirija, „Vuk i lav“ Žila De Mestra, „Škola magičnih životinja“ Gregora Šniclera, „Čudovišta iz moje porodice 2“ Holgera Tapea, „Jahač zmaja“ Tomer Esheda, i „Leto kad sam naučila da letim“ Radivoja Andrića.

U selekciji „Klasici na Trgu“, u ambijentu open air bioskopa na Trgu Slobode u Subotici, od 9. do 13. jula u 21h biće prikazani evropski filmovi iz prethodne decenije koji su već stekli kultni status među kritičarima i publikom.

Posetioci će moći da pogledaju uzbudljiva ostvarenja iz Mađarske, Italije, ?vedske, Francuske i Danske: „Beli bog“ (režija: Kornel Mundruco), „Velika lepota“ (Paolo Sorentino), „Turista“ (Ruben Ostlund), „Šta smo bogu zgrešili“ (Filip De ?overon), i „Samo bog prašta“ (Nikolas Vinding Refn).

Od 9. do 13. jula od 17h u bioskopu Eurocinema publika će moći da pogleda i oma? program dobitnicima nagrade Aleksandar Lifka.

Festival evropskog filma Palić podržali su Evropska unija kroz program Kreativna evropa MEDIA, Ministarstvo kulture Republike Srbije, Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama Vojvodine, Grad Subotica, dugogodišnji sponzor festivala Gorki List, i mnogobrojni partneri i medijski partneri.

(Tanjug)

