Selimović: Porodica je tema nove sezone tv serije „Besa“

BEOGRAD – Gošća nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bila je glumica Hana Selimović koja otkrila da je porodica tema nove sezone televizijske serije „Besa“ i da će publika između ostalog imati veći uvid u privatne živote protagonista ovog gledanog i popularnog tv formata.

Selimović naglašava će njen lik inspektorke Divne u novoj sezoni televizijske serije „Besa“ biti na različitim planovima dostupniji publici.

„Divna ulozi u širok prostor u kojem će publika moći da je sagleda. U tom prostoru Divna ne deluje samo na profesionalnom nivou, već će publika imati prilike da je vidi u okolnostima njenog porodičnog života ali i u ljubavnom zapletu“ kazala je Selimović.

Kako kaže, tačan spoj svih elemenata koji treba da čine dobru seriju, ključni je adut tv formata „Besa“

„Serija „Besa“ je odlično napisana…U njenom nastajanju sarađuju glumci iz različitih zemalja. Imamo mnoštvo snimajućih lokacija, ali i veliku ljubav koja vlada među svim profesionalcima uključenim u snimanje „Bese“ kaže Selimović.

Prema njenim rečima često su lokalne produkcije tv serije sklone da pretencioznim insistiranjem na formi često nadomeste odsustvo sadržaja.

„Najbolji recept za svaku televizijsku seriju je napraviti jednostavnu priču o ljudima. Bez obzira da li je reč o krimi žanru potrebno je da su u središtu priče ljudi sa kojima publika može da se poistoveti. To ne znači da to moraju da budu „narodske serije“ kako se to često kaže ali ni elitistička umetnost“ kazala je Selimović.

Cenjena glumica igra glavnu ulogu predstavi „64“ Tene Štivičić u režiji Alise Stojanović.

„Ta predstava je za mene posebna jer sam u njoj prvi put igrala kao stalna članica Ansambla Ateljea 212. Posebna je i zbog prilike da sarađujem sa rediteljkom Alisom Stojanović sa kojom odavno priželjkijem da radim. Tekstove Tene Štivičić jako cenim i sve se poklopilo da napravimo, verujem, važnu predstavu. Ona je važna temastki, feministički, politički, a nije reč o elitističkoj umetnosti koju ne mogu da konzumiraju svi koji dođu u pozorište“ kazala je Selimović.

Zajedno sa kolegom Milošem Timotijevićem deli set na snimanju serije „Besa“ i pozornicu u predstavi „Besa“

„Imam neverovatnu sreću da je Miloš Timotijević moj prijatelj. Mnogo ga volim i poštujem. Naša saradnja svakom „bojnom polju“ do sada bila je izrazito plodna i laka. On nije mistifikator, aveoma je vredan, pametan, obrazovan, duhovit… A pritom je i lep. šta će te više od partnera u poslu? kazala je Selimović.

(Tanjug)

