Seran Demiral: Danas su deca prilično potcenjena

BEOGRAD – Turska književnica Seran Demiral večeras je bila gost u KROKODIL-ovom Centru u Beogradu i predstavila je svoje zapaženo spisateljsko stvaralaštvo.

U razgovoru pod nazivom “United in Diversity: a Realistic Novel about the Concept of Family” književnica je istakla da su danas deca prilično potcenjena kao čitaoci u odnosu na odrasle, sa čime se ona ne slaže, te pokušava da to promeni.

Demiral će u subotu 23. jula od 11 časova održati radionicu o pisanju naučne fantastike – “Virtual City: How to Write an SF Novel”, a što je zasnovano na njenom poslednjem romanu upravo naziva „Virtualni grad“. Ulaz na radionicu je besplatan.

Inače, turska autorka koja piše knjige za decu i naučnofantastične romane boravi u KROKODIL-ovoj “Kući za pisce” od početka jula.

„Najviše pišem za decu, počela sam jako mlada, sa 16 godina…Žanr naučne fantastike me ne zanima u smislu nekih zapleta sa vanzemaljskim bićima ili preko putovanja kroz vreme. Više sam okrenuta ka psihološkoj strani SF literature“, analizirala je Demiral svoj stav i dodala da smatra da će SF postati realistična književnost.

Tema njenog novog romana je kritika koncepta porodice, mada se ta tematika provlači i u njenim drugim delima.

Njeni dosad objavljeni romani za decu su: “Vrhovi prstiju”, “Likjina pesma”, “Memento”, “Ja nama” i “Mi svetu”.

„Uvek osećam veliku empatiju prema deci, svom detinjstvu, tu imam snažne emocije. Deca su danas pomalo potcenjena kao čitaoci, svi smatraju da su odrasli prava književna publika, ali smatram da nije tako. Zato se trudim da to promenim“, ocenila je autorka.

Danas predaje književnost za decu na Univerzitetu Bogaziči, takođe kreativno pisanje i sociološke metode na Univerzitetu Išik, a vodi i radionice za decu kao P4C instruktorka (Philosophy for Ćildren).

Ove godine izašao je njen novi SF roman “Virtualni grad”,a autorka nastavlja da radi na novim delima, posebno na realističkoj prozi i pozorišnim predstavama.

“Volim dramsko pisanje, rad u pozorištu. Ovde kod vas u KROKODIL Kući za pisce, osim novog romana stvaram i najnoviji komad. Drama ima osam likova koji su u centru pažnje i još dva sasvim sporedna, svi oni dolaze sa nekih različitih mesta“ ispričala je književnica, koja kaže da joj veoma prija boravak u Beogradu na ovom projektu.

(Tanjug)

