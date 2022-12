Šido: Sedam novih nemačkih filmova od večeras na Gete festu

BEOGRAD – Gošća nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bila je Koordinatorka programa kulture Gete instituta Sunčica Šido koja je govorila o „Gete festu“, koji će biti održan od večeras. do 11. decembra u Beogradu, od 10. do 13. decembra u Nišu i 19. do 22. decembra u Novom Sadu.

Šido je rekla da će posetioci moći da vide sedam najnovijih filmova iz Nemačke u okviru manifestacije koja je prebačena sada za decembar, dok je ranije održavana u kulturnim centrima u oktobru.

Film otvaranja je „Dragi Tomase“ reditelja Andreasa Klajnerta, koji je na „Berlinalu“ osvojio najviše, devet nemačkih nagrada „Zlatne Lole“, a Šido je istakla da se ne radi o klasičnom biografskom ostvarenju koje govori o umetniku Tomasu Brašu (1945-2001).

Braš kao stvaralac nije mnogo poznatu Srbiji ali ta situacija će se promeniti filmom o njemu, kao i zbirkom njegovih pesama „lepi 27.septembar“ koju priprema izdavačka kuća „Radni sto“, očekuje Šido.

„U filmu će videti na koji način su Klajnert i scenarista Tomas Vendrih imali potrebu da naprave film o fenomenu Braša, o malom čoveku koji je simbol snage otpora“, istakla je Šido.

Prema njenim rečima, Klajnert je „uspeo da dočara poetsku atmosferu iz dela Braša, koji je pisao poeziju, prozu, eseje, prevodio Šekspira i Čehova, a bio je i filmski stvaralac čija su dva naslova prikazana u Kanu.

„Gete fest“ će predstaviti i dva debitantska filma – feminističku tragikomediju „Svi pričaju o vremenu“ rediteljke Anike Pinske i „Devojke iz ruševina – Priča Šarlote Šuman“ Olivera Krahta, a šido podseća da su oboje reditelja studirala filozofiju i u pitanju su dva sveža filma koja se se bave važnim društveno-politiičkim temama.

„Percepcija odavde je da je Nemačka zemlja sa problemima prvog sveta, što i jeste u neku ruku. Teme bavljenja su vrlo golobalne“, rekla je Šido.

Iz programa „gete festa“ Šido je istakla i film „Jok“ Ditriha Brugemana, u kom se vidi presek nemačkog društva kad je u pitanju mikromilje srednjeg staleža, levičara, liberlanih i obrazovanih, koji potiču iz porodica koji mogu da ima pruže podršku.

(Tanjug)

