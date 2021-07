Šijan na pola puta snimanja filma „Budi Bog s nama“

PALIĆ – Reditelj Slobodan Šijan izjavio je danas da je prešao polovinu i najteži deo snimanja filma „Budi Bog s nama“, u kome Miloš Biković igra ulogu avangardiste i pionira filmske kritike Boška Tokina (1894-1953).

„Dao Bog da ga završim. Nekako ide dosta teško zbog korone. Imali smo prekid od godinu dana. Nastavili smo ovog juna. Trebali smo da završimo prošlog“, rekao je Šijan na konferenciji za novinare na Festivalu evropskog filma na Paliću.

Promovišući svoju knjigu „Pisci u bioskopu: Književna istorija naših filmskih doživljaja“, Šijan je na pitanje o toku snimanja njegovog novog filma rekao da je ostalo „još tri nedelje snimanja“.

„Ovo sad čini mi se da je malo lakše, da će biti okej“, rekao je proslavljeni reditelj filmova „Maratonci trče počasni krug“, „Ko to tamo peva“ i „Davitelj protiv davitelja“.

Povratnički Šijanov film, prvi posle „S.O.S.“ (2007), smešten je u dvadesete godine prošlog veka i govori o Tokinu, filmskom reditelju, pokretaču avangardnog časopisa Zenit, i snimanju prvog avangardnog filma na ovim prostorima „Budi Bog s nama“.

Scenario za „Budi Bog s nama“ potpisuju Šijan, Biljana Maksić i Vladimir Mančić, a pored Bikovića, igraju Goran Bogdan, Sloboda Mićalović, Nebojša Dugalić, Jovana Stojiljković, Andrija Milošević, Sergej Trifunović i drugi.

Govoreći o antologiji „Pisci u bioskopu: Književna istorija naših filmskih doživljaja“, koju je jesenas objavio Filmski centar Srbije, Šijan je istakao da tu sabrani tekstovi nisu filmske kritike i eseji, već svedočanstva naših pisaca o značaju filma u čitavom 20. veku.

Prema njegovim rečima, u knjizi su sabrana „prozna svedočenja o životu filma kod nas“, koja su ostavili Ivo Andrić, Branislav Nušić, Stanislav Vinaver, Rastko Petrović, Boško Tokin, Miloš Crnjanski, Bogdan Trinanić, Aleksandar Petrović, Danilo Kiš, Dubravka Ugrešić i drugi.

„Kada se pogleda ova knjiga zaista se shvati da je film imao buran život u našoj sredini i da je bio prisutan čak i kada se kod nas nisu snimali filmovi, ali su bili jedan izuzetno značajan doživljaj u životu naše kulture i našeg čoveka“, rekao je ŠIjan.

Ideja o knjizi je bila sazrevala i tražila svoju formu tokom decenija, od kada je Šijan prvi put pročitao novelu Aleksandra Tišme „Mrtvi ugao“, i ostao „fasciniran otkrićem da se o filmu može i tako pisati“.

„U noveli depresivni mladi čcvek uđe u bioskop, gleda američki film, a Tišma ulazi u minucioznu analizu svih detalja njegovog doživljaja filma, uključujući ulazak u bioskop, šta ga privlači na plakatima, kako traži sedište, kako počinje film, šta on tu razmišlja“, rekao je ŠIjan.

Pod utiskom Tišmine novele, Šijan je počeo da čita i traži slicne tekstove, a kada ih se poprilično nakupilo, pomislio je da bi bilo dobro da napravi antologiju.

„Razmišljajući o formi kao sve to da složim, vrlo sam zadovoljan kako sam to uradio, a najviše što se knjiga pojavila. To je zahtevan projekat, nije jeftino napraviti takvu knjigu. Dobro je da postoji kao nekakva referenca“, rekao je Šijan.

Upitan šta, kao dobitnik nagrade „Aleksandar Lifka“, misli o Festivalu evropskog filma, koji traje do 23. jula, Šijan je ocenio je Palić „sebi obezbedio značajno mesto na evropskoj festivalskoj sceni“.

„Ima dobar koncept i dopada mi se pariranje međunarodnih i domaćih uglednih autora, što nama diže vrednost“, istakao je Šijan.

(Tanjug)

