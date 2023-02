Sisari koji žive u grupama imaju duži životni vek od onih koji žive sami

VAŠINGTON – Analiza životnog veka i društvenog života skoro 1.000 vrsta sisara pokazuje da vrste koje žive u grupama, kao što su konji i šimpanze, imaju tendenciju da žive duže od usamljenih životinja poput lasica i ježeva.

Ovo otkriće sugeriše da su životni vek i društvene osobine kod sisara evolutivno isprepletene, objavili su istraživači u Nejčr komunikejšensu.

Životni vek sisara varira, najkraće žive rovke, oko dve godine, dok grenlandski kitovi mogu da dostignu starost od oko 200 godina, preneo je Sajans njuz.

Kada je biolog koji se bavi evolucijom Suming Džou iz Kineske akademije nauka u Pekingu proučavao najdugovečnije sisare da bi razumeo evoluciju dugovečnosti, posebno je obratio pažnju na gole krtice.

Glodari su izuzetno dugovečni, ponekad žive i preko 30 godina.

Oni žive u ogromnim, složenim, podzemnim društvima.

Nasuprot tome, drugi glodari poput zlatnih hrčaka, koji su usamljeni, žive samo oko četiri godine.

Pojedina prethodna istraživanja o određenim vrstama sisara pokazala su uticaj društvenog ponašanja na dugovečnost, rekao je Džou.

Na primer, ženke pavijana sa jakim, stabilnim društvenim vezama žive duže od ženki bez njih.

Džou i njegove kolege su odlučili da utvrde da li postoje veze između dugovečnosti i društvenih navika kod sisara.

Istraživači su prikupili informacije iz naučne literature o društvenoj organizaciji 974 vrste sisara.

Zatim su podelili ove vrste u tri kategorije: one koje žive same, one koje žive u paru i one koje žive u grupama.

Kada su uporedili ove tri grupe sa podacima o poznatoj dugovečnosti sisara, otkrili su da sisari koji žive u grupi imaju tendenciju da žive duže od onih koje žive same – otprilike 22 godine u poređenju sa oko 12 godina kod sisara koji žive sami.

(Tanjug)

