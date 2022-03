Skaj korporejšn kupio brend Bir festa

BEOGRAD – Kompanija Skaj korporejšn kupila je pravo na brend Bir festa od njegovog dosadašnjeg organizatora Beogradske kulturne mreže (BKM), izjavio je danas osnivač i direktor Skaja Milenko Škarić.

Na konferenciji za novinare Škarić je najavio da će Bir fest biti održan od 18. do 21. avgusta u Beogradu i da će se Skaj potruditi da bude „bolji i veći nego bilo koji do sada“.

Škarić je najavio da će Skaj namiriti svojim sredstvima dugovanja BKM-a od oko šest miliona dinara prema 62 izvođača koji su nastupili prošle godine na festivalu a ostali su neisplaćeni.

Prethodnih dana brojni izvođači su putem društvenih mreža širili obaveštenje prema kome nisu bili isplaćeni za nastupe na prošlom Bir festu, najavljujući moguće tužbe.

Škarić je pozvao sve izvođače da im se već sutra obrate preko svojih bukera kako bi mogli sa svakim sačiniti poseban ugovor i „u potpunosti isplatiti sredstva koja se duguju“.

Prema njegovim rečima, Skaj nije u zakonskoj obavezi da namiruje dugovanja BKM-a prema izvođačima Bir festa, ali da će to učiniti jer je to njihova „dobra volja“.

Škarić je napomenuo da njegova kompanija nije bila organizator Bir festa, kao i da i njima BKM duguje oko 55 miliona dinara za tehničke produkciju festivala.

Škarić je rekao da je do kupovine došlo pošto im se obratio direktor BKM-a Vladica Radević i da je potez Skaja „da pokuša da održi ovaj brend“ dobio podršku Grada Beograda, na čemu se zahvalio zameniku graponačelnika Goranu Vesiću.

„Ako me pitate za pravni osnov, po predlogu BKM-a i njihovog direktora mi smo napravili ugovor po kome Skaj preuzima brend Bir fest, ne preduzeće, i samim time ćemo raditi dalje manifestacije pod našim pravnim licima, ne BKM“, dodao je Škarić.

Radević je rekao da je iza BKM-a par teških pandemijskih godina u muzičkoj industriji i da su pokušali prošle godine u „gotovo nemogućim uslovima“ da održe brend Bir festa, na kome je nastupili oko 70 izvođača.

„Radili smo najbolje što smo mogli u datim okolnostima. Nakon toga nastupaju finansijski problemi u firmi i pokušavamo da rešimo ovu situaciju već mesecima. Većinski vlasnik BKM je u katastrofalnoj finansijskoj situaciji trenutno, koja lični na bankrot. Dugovi su u milionima evra“, priznao je Radević.

Prema njegovim rečima, razmišljajući o opcijama odlučio je da se obrati Škariću jer je „Skaj najveći pojedinačni poverilac BKM-a“, kome duguju oko 55 miliona dinara.

„Skaj jedni ima kapacitete da može da iznese ovakav posao sad i u budućnosti“, rekao je Radević.

Vesić se zahvalio Škariću „što je prihvatio da preuzme Bir fest“ u trenutku kada je manifestacija bila pred gašenjem i što je „prihvatio da isplati dugove koji nisu njegovi“. On je podsetio da Grad od 2003. podržava Bir fest „od godine do godine bez ugovora“, da ne daje novac manifestaciji, kao i „da su se prvi put pojavili problemi – do sada ih nije bilo“.

„Beograd će nastaviti da podržava Bir fest. Naći ćemo načina da još čvršće stanemo uz Bir fest. To su manifestacije važne za kulturu i turizam u našem gradu.Beograd će kroz dugoročan ugovor se obavezati da podržava na više godina ovu manifestaciju“, rekao je Vesić.

Vesić je podsetio da je Bir fest šesta najmasovnija manifestacija u svetu, kakve se nijedan grad ne bi odrekao, pogotovo što se radi o najznačajnijoj manifestaciji za promociju Beograda

„Grad nije i neće biti organizator Bir festa, ali podržava svaku menifestaciju koja omogućava da se promoviše naša muzika i kultura i privlači veliki broj turista. To je najposećenija manifestacija, posećenija i od Nove godine u Beogradu“, rekao je Vesić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.