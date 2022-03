Specijalna projekcija filma „Mrak“ na dan velikog pogroma

BEOGRAD – Domaći i međunarodni film „Mrak“ Dušana Milića čija je radnja smeštena na Kosovo i Metohiju večeras je imao specijalnu projekciju u bioskopu Cineplexx Galerija Belgrade u kompleksu Beograd na vodi.

Povod za premijeru je sećanje na pogrom na Kosovu 17. marta 2004, a film je smešten u to vreme, nakon Uskrsa te kalendarske godine.

Večeras je održana i specijalna projekcija filma u Domu kulture u Gračanici, a reditelj o tim događajima i onome šo je do njih dovelo za Tanjug kaže:

„Nisam nimalo optimista, mislim da će morati da prođe još mnogo godina da bismo napravili neki balans, posebnu ravnotežu između ta dva naroda u zavadi. Negativno mislim, dakle da se neće ništa promeniti“, rekao je Milić za Tanjug.

„Mrak” je imao svetsku premijeru tokom januara na 33. Filmskom festivalu u Trstu (Italija) i svečanu premijeru krajem februara na 50. FEST-u gde je izazvao veliko oduševljenje publike.

„Završili smo sa inostranim festivalima, svi na Zapadu su nas odbili sa ovom temom, tako da će film ići na domaće letnje festivale. Očekujem da će u bioskopima biti gledan, iako jeste tema veoma teška i nije ono na šta je možda publika danas navikla“, smatra scenarista i režiser.

Dušan Milić je poznat kao reditelj filmova „Jagoda u supermarketu“, „Guča“ i „Travelator“, ali i kao autor – scenarista i režiser dve TV serije – „Folk“ i „Sumnjiva lica“, a sa ostvarenjem “Mrak” je otišao u sasvim novi žanr i stil koji do sada nije istraživao.

„Uvek se trudim da napravim na filmu nešto što me zanima u tom trenutku, ne vodim računa da li je to komedija, muzički film, volim da eksperimentišem, to mi je bio izazov. Potrudio sam se da ovde ubacim apsolutno sve što sam osećao“, otkrio je režiser.

Kaže i da je na neki način Nikola Rakočević njegov glumac, budući da je igrao u dve njegove serije i dva filma, te ga je nazvao svojim alter egom, nahvalio da je odličan glumac i da se mentalno jako dobro razumeju.

Rakočević je uzvratio komplimentom da je Milić njegov pre svega sjajan prijatelj, a onda i da je i izuzetno talentovan reditelj, te da mu prija da sarađuju.

Glumac je nedavno bio aktuelan i sa filmom „Kelti“ Milice Tomović koji je srpsku premijeru imao na Festivalu autorskog filma 2021, i sad je „Mrak“ ostavio traga na 50. FEST-u.

„Veoma mi prija što sam prisutan sa filmovima na dva naša najznačajnija festivala. Još više mi je drago što su u pitanju odlični filmovi u kojima igram“, kaže za Tanjug Rakočević,

Film „Mrak“ je nastao u koprodukciji Srbije, Danske, Bugarske, Italije i Grčke, pa je i glumački tim zanimljiv – Danica Ćurčić, Slavko Štimac, Miona Ilov, Flavio Parenti, Ivan Zerbinati, Nikola Kent, Daren Peti, Nikola Rakočević, Slaviša Čurović, Slađana Bukejlović.

Internacionalnu autorsku ekipu čine još direktor fotografije Kiril Prodanov, scenograf Milenko Jeremić, kostimografkinja Lidija Jovanović, montažer Janis Halkijadakis, kao i kompozitor Kristijan Ejdnes Andersen, čest saradnik velikih reditelja – Larsa fon Trira i Nikolasa Vindinga Refna.

Glavni trio protagonista čine devojčica Milica, njena majka Vukica i deda Milutin, otac Miličinog oca koji je nestao jedne noći sa njenim ujkom, a filmska priča je zasnovana na istinitom događaju.

Štimac igra Milutina kao novi izazov u karijeri, osobu koju u životu drži nada da će pronaći nestalog sina i za Tanjug je izjavio da više stvari nosi njegov lik, a negde preovladava paranoja.

Takvo stanje se Štimac trudio da odglumi tako da ne pretera i nađe neophodnu meru, a imao je dosta materijala za građenje tako višeslojnog anti junaka.

„Uvek je najvažnije kako je lik napisan u scenariju. Ako je dobro stvoren, onda nama glumcima je sve mnogo lakše. Mislim da je u tome tajna“, rekao je Štimac za Tanjug.

Film “Mrak” je upravo takav kako mu i samo ime kaže – sadrži snažno mračnu atmosferu, obrađuje mučnu i mračnu temu stradanja i progona Srba sa KiM, dešava se u mraku, noću, nestaje struja i autor veoma postepeno stvara gradaciju tog nepodnošljivog straha koji skoro da parališe troje junaka.

Režiser i scenarista je kreirao jednu hermetičnu, klaustrofobičnu, pomalo i pozorišnu atmosferu, gde dominiraju Milica, Vukica i Milutin, koji u najtežim situacijama žele da ostanu zajedno, i po cenu toga da će možda izgubiti život ako ostanu u porodičnoj kući.

U srpske bioskope “Mrak” će uskoro ući u redovnu distribuciju.

(Tanjug)

