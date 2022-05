Spektakl “Rock Opera” sinoć u prepunoj Mts Dvorani

BEOGRAD – Muzički spektakl “Rock Opera” sinoć je prvi put izveden pre prepunom salom Mts Dvorane u Beogradu gde je skoro 1500 ljudi u dahu pratilo koncert puna dva sata.

Ansambl sadrži 50 muzičara na sceni koga čine članovi hora i Orkestra SNP iz Novog Sada, Novosadski Big bend, redovni solisti – Nevena Reljin, Matiia Zanatta, Nikola Mijić i Zoran Šandorov, dok je dirigent – Fedor Vrtačnik, idejni tvorac ovog muzičkog recepta i uspešnog proizvoda. Sada premijerno nastupaju sa turnejom „EU Tour 2022“ i obilaze svet.

Novina rok spektakla je izvanredna pevačica Jana Šušteršič, popularni vokal ranije, takođe sjajne faze pop rok benda „Neverne bebe“ (2003/2012).

Osim nje, novi član uigrane ekipe je i vrhunski gitarista i ovde prateći vokal Ivan Zoranović Kiza, poznat kao deo ekipe pratećih bendova Dr Neleta Karajlića, Nikole Vranjkovića i ranije pokojnog Đorđa Balaševića.

Kao uvek, koncert počinje Horom SNP-a i hitovima „Final Countdown“ (1986) švedske grupe “Europe” i “Jump” (1984) američkog sastava “Van Halen”, čiji je frontmen Edi van Hejlen nedavno preminuo, oktobra 2020. godine.

Set lista je uvek puna istorije svetskog rokenrola, tako da se sa solistima nižu legendarni rok bastioni, poput “Smoke on the Water” (1972) od britanskog benda “Deep Purple”, inače česti gosti Beograda (BG Arena, Hala BG Sajma), ili „Live and Let Die“ (1973) Pola MekKartnija i tadašnje grupe “The Wings” (poznata je i obrada hard rok benda “Guns’ n’ Roses” 1991) za istoimeni film – “Živi i pusti druge da umru” – serijal agenta 007 – Džejmsa Bonda.

Sledi neobična i maštovito aranžirana mirnija, džez – bluz varijanta rok kompozicije “Light my Fire” (1967) grupe “The Doors” i pevača Džima Morisona, koju je nežno dočarala solistkinja Nevena Reljin.

Koncert je pružio i muziku za filmske hitove kao što je “Eye of the Tigar” (1982) američkog benda “Survivor” za boksersku dramu “Roki 3” koji je posebno digao čitavu Mts Dvoranu na noge.

Veći deo publike je plesao i na hitove “Rosanna” (1982) američkog sastava “Toto” (gostovali su nam na Tašmajdanu i u Areni), ili “Somebody to Love” (1976) britanskog giganta “Queen”, a nekim novijim generacijama popularna je i live verzija ove pesme (1991) u izvođenju britanske pop zvezde Džordža Majkla.

Pevačica Jana Šušteršič je prvi put na scenu izašla sa “koktelom” više pesama Tine Tarner, gde najviše dominira “Proud Mary” (1970), odnosno druga verzija hita “Rollin’ On The River” američkog rok sastava “Creedence Clearwater Revival”, koji je izašao godinu dana ranije (1969).

Jana je apsolutno dominirala scenom gde je u potpunosti skinula sve pokrete i ponašanje na sceni velike rok pevačice Tine Tarner.

Svoje snažne vokalne sposobnosti Jana će ponoviti i dokazati u hevi metal hitu “Highway to Hell” (1979) legendarnog australijskog benda “AC/DC” gde se Mts Dvorana dobrano zatresla.

Takođe, Jana Šušteršič i Zoran Šandorov su nastupili u veoma efektnom i dinamičnom duetu na eksplozivnom hitu sa snažnim udarcima bubnjeva – “We Will Rock You” (1977) ponovo grupe “Queen”, koja uvek i uzima apsolutno prvenstvo nad ostalim bendovima u set listi.

Kolosalna rok kompozicija “Another Brick on the Wall” (1979) engleske grupe “Pink Floyd” oduševila je svih 1500 posetilaca velike sale.

Sva trojica solista Matiia Zanatta, Nikola Mijić i Zoran Šandorov prvi put zajedno u toj formaciji pevali su izvanredno “The Show Must Go On” (1990) kao još jedna posveta preminulom muzičaru Frediju Merkjuriju (1946-1991), 30 godina od smrti, kao neponovljivom lideru grupe Queen.

Onda Zoran Šandorov ostaje sam na sceni gde je izveo “Purple Rain” (1984), “Stairway to Heaven” (1971), “Led Zeppelin” ili ponovo Queen i maestralno delo “Bohemian Rhapsody” (1975).

Publika nije dala muzičarima da brzo odu sa pozornice, tako da su svih petoro solista moćno za kraj na bis izveli još dve pesme od benda Queen – “We are the Ćampions” (1977) i “Crazy Little Thing Called Love” (1979) i antologiju “Hey Jude” (1968) od neprevaziđenih “Bitlsa” (The Beatles).

Koncept ovog muzičkog spektakla pođednako je pristupačan za sve generacije i one nove koji dolaze i uživaju u novim pop i rok zvezdama, upravo zbog novih aranžmana poznatih svetskih hitova.

Podsetimo, Rock Opera kao projekat Srpskog narodnog pozorišta (SNP) u Novom Sadu, upravo na toj sceni su premijerno izveli ovaj veliki koncert, a u Beogradu prvi put su gostovali 2018. godine na Velikoj sceni Sava centra.

(Tanjug)

