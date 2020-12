Špijun koji je postao pisac: Preminuo čuveni autor trilera (foto)

Džon le Kare, čuveni pisac trilera, preminuo je u 89. godini. Njegova porodica potvrdila je u ponedeljak da je pisac preminuo od upale pluća u subotu uveče.

The great spy novelist #JohnLeCarre is no more. His best writing tip perhaps was how he always began his novels with a character facing a predicament. ‘“The cat sat on the mat” is not the beginning of a story,’ he'd say, ‘but “the cat sat on the dog’s mat” is.’ Goodbye, master. pic.twitter.com/dd9ii4yHZI — Sayantan Ghosh (@sayantansunnyg) December 14, 2020

Le Kare bio je posebno zainteresovan za jaz koji postoji između zapadnjačke retorike i velikih govora o slobodi, i krhke stvarnosti koja slobodu brani. Pisao je o tome u romanima „Špijun koji se sklonio u zavetrinu“, „Krpar, krojač, soldat, špijun“ i „Noćni menadžer“.

– On je bio džin engleske književnosti. Definisao je eru Hladnog rata i neustrašivo govorio istinu moći u lice i u decenijama koje su usledile. Izgubio sam mentora, inspiraciju i, što je najvažnije, prijatelja. Nećemo sresti nikoga kao što je on – rekao je u izjavi njegov agent Džoni Geler.

Džon le Kare je rođen 1931. godine. Pohađao je univerzitete u Bernu i Oksfordu, i nakon toga proveo pet godina na vojnoj službi u inostranstvu. Njegov treći roman, „Špijun koji se sklonio u zavetrinu“, obezbedio mu je svetsku slavu.

RIP #JohnLeCarre. It was one of his novels that set me on a course to return to grad school, gave me a topic for my dissertation, and generally changed my life. He was a literary genius, and he didn't shy from showing the modern world in all of its sordid and cynical complexity. pic.twitter.com/Ae3jdQof5Q — Mark David Kaufman (@Mark_D_Kaufman) December 14, 2020

Napisao je 21 roman i tokom Hladnog rata, kada su mnogi pokušavali da na krilima „Džejms Bonda“ pišu špijunske romane, Le Kare se istakao time što ne samo da je pametno i uzbudljivo vodio radnju, već i finim, istančanim jezikom stvorio likove sa složenim psihološkim strukturama.

Poznavanje materije, kojom zadivljuje, zapravo duguje i operativnim procedurama britanske službe kojoj je i sam u mlađim godinama pripadao. Već u prvom romanu „Poziv za mrtve“ iz 1961. uveo je lik Džordža Smajlija, koga će provući u nekoliko svojih dela.

Kod nas je preveden samo mali deo njegovog opusa koji čine romani: „Špijun koji se sklonio u zavetrinu“, „Krpar, krojač, soldat, špijun“, „Savršeni špijun“, „Smajlijevi ljudi“, „Ruska kuća“, „Noćni menadžer“, „Panamski krojač“, „Najtraženiji čovek“, „Izdajnik po našem ukusu“ i dr.

Author John le Carré died today at age 89. In 2017, 60 Minutes profiled the ex-MI6 spy who wrote ‘Tinker Tailor Soldier Spy,’ and many other thrillers. pic.twitter.com/K49aHy0g28 — 60 Minutes (@60Minutes) December 13, 2020

Veoma uspešne i popularne filmske adaptacije njegovih romana, počev od 1990-ih, donele su mu još više slave, i novo buđenje interesovanja za njegova dela. Tu su „Ruska kuća“ iz 1990. sa Šonom Konerijem i Mišel Fajfer, „Panamski krojač“ sa Pirsom Brosnanom iz 2001, „Brižni baštovan“ (2005) sa Rejfom Fajnsom, onda plejada sjajnih glumaca u filmu „Krpar, krojač, soldat, špijun“ (2011), „Najtraženiji čovek“ (2014), „Izdajnik po našem ukusu“ (2016), kao i mini serije „Noćni menadžer“ iz 2016. i „Mala bubnjarka“ iz 2018.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.