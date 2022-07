Srbija na Trijenalu u Milanu sa projektom Ivana Mangova

BEOGRAD – Srbija će prvi put učestvovati na 23. Međunarodnoj izložbi Trijenala u Milanu sa projektom „Infinity of Structure“ autora Ivana Mangova, koji će u četvrtak, 14. jula, otvoriti potpredsednica Vlade i ministarka kulture i informisanja Maja Gojković.

Projekat „Infinity of Structure“ ima autorski tim, koji pored Mangova, čine umetnici Marko Lađušić, Aleksandar Vac, Dorian Jovanović i Marko Todorović, dok je komesarka nastupa – Biljana Jotić, istovremeno i kustoskinja sa Natašom Radojević.

Na 23. izdanju Milanskog trijenala naziva „Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries“, projekat „Infinity of Structure“ izabran je na konkursu Muzeja primenjene umetnosti u Beogradu, i predstavlja antropološku viziju savremene umetnosti, sa ciljem da istraži odnos čoveka sa nepoznatim kroz urođenu potrebu za stvaranjem svetih simbola.

Putem upotrebe srpskih srednjovekovnih ornamenata, kao polazište stvara se nova stvarnost unošenjem slojeva savremene umetnosti.

Trijenale u Milanu je institucija u kojoj se umetnost, dizajn, kreativnost i tehnologija, tradicija i inovativnost sreću i spajaju, i to je mesto na kome izložbe, susreti, konferencije i performansi podstiču javnu debatu i razmišljanje o ključnim problemima našeg društva, navodi Ministarstvo kulture.

Italijanska manifestacija spada u jednu od vodećih institucija kulture u svetu, prenoseći kompleksnost savremenog sveta kroz različite umetničke oblike: dizajn, arhitekturu, vizuelne, scenske i izvođačke umetnosti.

Osnovni cilj Trijenala je pronalaženje proširenih i autentičnih, originalnih načina razmišljanja, kroz spajanje iskustva različitih kultura i jezika.

Međunarodna izložba „Unknown Unknowns. An Introduction to Mysteries“ kroz razmenu između umetnosti i nauke ima cilj da pomogne posetiocima da se upuste u uzbuđenje traženja, iznenađenja i osećanja krhkosti pred prostranstvom misterija.

Međunarodnu izložbu Trijenala u Milanu dizajnira arhitekta Fransis Kere, dok je kustoskinja Ersilia Vaudo – astrofizičarka i direktorka Kancelarije za diverzitet u Evropskoj svemirskoj agenciji (ESA).

U organizaciji Milanskog trijenala, i pod pokroviteljstvom organizacije „Bureau International des Expositions“ (BIE), internacionalnu izložbu je pažljivo kreirao Savetodavni odbor.

U odboru su Erve Šandez – generalni direktor fondacije za savremenu umetnost – „Fondation Cartier pour l’art contemporain“, Emanuele Koča – istaknuti filozof i profesor društvenih nauka – „École des Hautes Études en Sciences Sociales“ u Parizu, Džozef Grima – kustos, arhitekta i autor, Sara Išioka – urbanistkinja, kustoskinja i autorka, Marjana Sirakuza – dizajnerka i istraživačica, kao i Veng Ling – kustos i osnivač grupe „Arts Innovation“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.