Srđan Gojković: Plešite sami sa sobom

BEOGRAD – Kultni beogradski rok bend Električni orgazam objavio je reizdanje svog albuma ,,To što vidiš to i jeste“ iz 2010. godine na duplom vinilu i u izdanju diskografske kuće i koncertne agencije Odličan hrčak.

Čuvena grupa ove godine obeležava veliki jubilej 40 godina postojanja, ali nisu mogli da proslave taj rođendan planiranom koncertnom turnejom i nastupom u Beogradu – Kombank Dvorani, usled pandemije koja se ne zaustavlja od marta meseca.

Rok sastav je dupli vinil svog albuma “To što vidiš to i jeste“ prvo objavio u oktobru, a sada je već stiglo reizdanje sa remiksom pesme ,Nikad ne znam“.

Članovi benda nisu sedeli skrštenih ruku, jer su u karantinu realizovali čitavu seriju “lyric” video spotova za stare legendarne pesme koje ranije nisu imale svoje ekranizacije, i tako su sada uz ovaj vinil objavili i lyric video za remiks numere ,,Nikad ne znam“, u autorskom konceptu Patricije Punki.

Audio remiks te numere je snimio Goran Kostić ispred produkcije “Go Go Studio”.

Povodom objavljivanja duplog vinila bend je odlučio da upravo tu pesmu pusti kao singl, koji će biti dostupan samo na digitalnim platformama.

“Iako je vreme karantina i distanciranja, mi izbacujemo pesmu za ples, pa predlažemo našim fanovima da plešu sami sa sobom, baš kao sto je to nekada u pesmi Dancing with myself poručio i Billy Idol“, izjavio je Srđan Gile Gojković, frontmen Električnog orgazma.

Takođe je poslao i emotivnu poruku svim ljubiteljima benda: ,,Volimo vas, nedostajete nam i da jedva čekamo da se ponovo družimo na koncertima“.

(Tanjug)

