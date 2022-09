Srpske galerije na Sajmu umetnosti u Budimpešti

BUDIMPEŠTA – Na međunarodnom sajmu umetnosti Art Market Budapest koji se održava od 4. do 9. oktobra 2022.godine, u Balna centru u Budimpešti, u okviru projekta Most Serbia izlaže osam umetničkih galerija iz Beograda, Novog Sada i Kragujevca: Bel Art, X Vitamin, TAB, Rima, Novembar, B2, Monolog i Sanjaj, predstavljajući selekciju modernog i savremenog stvaralaštva.

Nastup galerija koje imaju profilisane programske koncepcije, na ovakvoj međunarodnoj manifestaciji, ima za cilj da prikaže raznovrsnost i dinamiku umetničke scene u Srbiji.

Pored izlaganja galerija biće predstavljen rad kulturnih institucija u Srbiji, izložba radova iz kolekcija Fondacije Mira Brtka iz Beograda i muzeja Q Contemporary iz Budimpešte pod nazivom Svet Mire Brtke (The World of Mira Brtka – A Retrospective) u prostoru muzeja Q Contemporary, izbor iz privatne umetničke kolekcije Nenada M. Kostića u Studiu Gabor M. Szoke, izložba umetnika iz Vojvodine koji stvaraju i žive u Mađarskoj u Magyar Muhely (Mađar Muhilji) galeriji i izložba Fotografija posle fotografije na sajmu umetnosti, čija je kustoskinja Aleksandra Lazar, direktorka Asocijacije umetničkih galerija Srbije, organizacije koja je realizator projekta Most Serbia.

Relevantnost srpske savremene umetnosti u internacionalnom kontekstu biće tema jedne od tribina na Art Market Budapest. o čemu će razgovarati domaći i strani stručnjaci.

Ovo značajno i sveobuhvatno predstavljanje srpske savremene umetničke scene podržali su Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije i Sekretarijat za kulturu grada Beograda.

(Tanjug)

