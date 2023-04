Srpski film prikazan u Njujorku, Marina Abramović i Čarli Kaufman na premijeri

NJUJORK – Američka premijera filma „Da li ste videli ovu ženu“ autora Matije Gluščevića i Dušana Zorića održana je na prestižnom festivalu New Directors/New Films u Njujorku.

Srpsko ostvarenje prikazano je u Muzeju moderne umetnosti MoMA i u prostoru Walter Reade Theater (Lincoln Center), a premijeri filma prisustvovali su Marina Abramović i oskarovac Čarli Kaufman (Ćarlie Kaufman) scenarista filmova Being John Malković, Eternal Sunshine of the Spotleš Mind i I’m Thinking of Ending Things.

Nastao kao zajednički projekat muzeja MoMA i Filmskog udruženja Lincoln centra, festival New Directors/New Films pokrenut je sa idejom da prikaže filmove autora u usponu, a svoja debitantska ostvarenja u Njujorku su tokom godina prikazivali Pedro Almodovar, Spajk Li, Giljermo del Toro, Luka Gvadanjino, Vong Kar-vaj, Mihael Haneke, Agnješka Holand…

Producentkinja filma Čarna Vučinić je, uoči američke premijere, rekla da je velika čast što se jedan srpski film našao u izboru najboljih debitantskih ostvarenja iz celog sveta.

“Ovo je veoma značajno dostignuće za celokupnu domaću kinematografiju, a očekujemo da će otvoriti vrata i za dalju distribuciju filma u Americi,” naglasila je producentkinja.

Razgovori posle projekcije filmova u Njujorku su organizovani u saradnji sa udruženjem Kontakt – Udruženje za podsticanje i istraživanje izvedbenih umjetnosti u BiH.

„Zadovoljstvo nam je što smo ostvarili saradnju sa mladim umjetnicima iz Srbije koji se kroz svoj rad bave bitnim temama kao što je status žene u savremenom društvu u kojem i dalje dominira patrijarhat. Sigurna sam da ovaj film nikoga ne ostavlja ravnodušnim i divno je što će publika širom svijeta imati priliku da se upozna sa radom ovih talentovanih mladih ljudi koji su glasni zagovarači promjena u našim društvima“, istakla je direktorka udruženja Narcisa Cvitanović.

Svetska premijera filma „Da li ste videli ovu ženu“ održana je na 79. Filmskom festivalu u Veneciji.

Film je do sada prikazan na nekoliko festivala u svetu i dobitnik je nagrade za najbolju režiju na Međunarodnom filmskom festivalu u Bangkoku i nagrade Grand Prix „Aleksandar Saša Petrović“ na 28. Festivalu autorskog filma.

„Da li ste videli ovu ženu“ je priča o sredovečnoj ženi Draginji, koja kroz tri različita života pokušava da iskoči iz svoje kože.

Glavnu ulogu u filmu tumači jedna od najangažovanijih glumica regiona Ksenija Marinković.

U pratećim ulogama pojavljuju se Isidora Simijonović, Boris Isaković, Vlasta Velisavljević, Goran Bogdan, Jasna Đuričić, Radoje Čupić, Olga Odanović, Milica Mihajlović, Ivana Vuković, Miloš Timotijević, Isidora Minić, Alex Elektra i drugi.

