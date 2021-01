Srpski projekti na koprodukcionom marketu u Trstu

BEOGRAD – Od 25. do 28. januara u sklopu predstojećeg 32. izdanja Filmskog festivala u Trstu biće održan koprodukcioni market WEMW (Kada istok sretne zapad – When East Meets West), a u različitim kategorijama marketa odabrano je nekoliko srpskih projekata koji su trenutno u poodmakloj fazi postprodukcije.

U segmentu nazvanom Poslednja stanica: Trst (Last Stop Triest), viđenom za dokumentarne filmove u fazi poodmakle montaže je i projekat dugometražnog dokumentarnog filma „Muzej revolucije“ autora Srđana Keče.

U isti segment ovog koprodukcionog marketa uvršten je i projekat jedne manjinske srpske koprodukcije.

U pitanju je projekat dugometražnog dokumentarnog filma „Pomirenje“ (ranijeg radnog naslova Krvna osveta) autorke Marije Zidar, koji nastaje kao koprodukcija Slovenije, Srbije i Crne Gore.

Za kategoriju This is IT, segment fokusiran na projekte igranih filmova u fazi izrade i postprodukcije, izabran je projekat srpskog filma „Mrak“ scenariste i reditelja Dušana Milića.

U pitanju je filmska koprodukcija Srbije, Danske, Bugarske, Grčke i Italije, sa pričom nadahnutom istinitom porodičnom dramom srpske porodice na Kosovu i Metohiji.

Radnja psiho-horora Mrak se dešava u vreme martovskog pogroma na Kosovu i Metohiji nakon Uskrsa 2004. godine.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.