Srpski takmičarski program Beldocsa čini 7 ostvarenja

BEOGRAD – Sedam filmova srpskih dokumentarista biće u konkurenciji za nagrade Beldocs-a, koji će biti održan od 11. do 18. maja, a otvoriće ga jedan od njih „Muzej revolucije“ autora Srđana Keče, najavili su danas organizatori.

Na Beldocs-ovoj konferenciji za novinare na kojoj je predstavljen Srpski takmičarski program, Keča je rekao da je u svom filmu pokušao pokazati da svoju istoriju ima prostor u Beogradu gde su vlasti nameravale izgradnju muzeja koji bi da je završen bio jedan od najvećih u Jugoslaviji, a „danas se ne spominje da je ta ideja i postojala“.

Vlasti komunističke Jugoslavije planirale su da 1981. godine bude otvoren Muzej Revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije, koji nikad nije završen, a na prostoru između Palate Srbija (bivši SIV) i tržnog centra „Ušće“ ispod betonske ploče nalazi se oko 5.000 kvadratnih metara tunela, radionica i bivših depoa, gde borave beskućnici.

„Hteo sam da pokažem da su tu neki ljudi živeli, da su imali svoje snove dok su živeli u tom prostoru. Film postaje neka vrsta muzeja koji čuva neke male istorije“, rekao je Keča obraćanjem putem video linka povodom prikazivanja „Muzeja revolucije“ 11. maja u Domu omladine Beograda.

Prema njegovim rečima, od tri junakinje „Muzeja revolucije“ dve su Romkinje, a u dugometražnom ostvarenju je hteo da ih prikaže sa „intimom koja je bila odsutna u našim medijima, ne samo u filmu“.

Autor Luka Papić je rekao da njegov jednočasovni film „Bez“ prati slikara Aleksandra Denića u potrazi za izgubljenim psom i da se radi o nekoj vrsti komedije sa odloženim humorom, gde su protagonisti živopisni i komični sami po sebi, iz strukture filma i situacije.

Papić je rekao da Denić glumi samog sebe uz neke autentične elemente iz njegovog života, a potraga za psom je više povod da se krene na putovanje i otkriju predgrada u Srbiji i niz neobičnih likova.

„Psi u njegovoj potrazi postaju neka vrsta filozofskog alata o kome on i njegovi prijatelji opsesivno pričaju. U jednom trenutku se gubi razlika šta je čovek šta je pas“, naveo je Papić.

Film je na programu 13. maja u DOB-u, kada će biti prikazan i kratki dokumentarac „Prilagođeni“ Dejana Petrovića koji govori o jedinstvenom azilu za pse smeštenom u okviru zatvora u Sremskoj Mitrovici, gde se vrši resocijalizacija zatvorenika kroz obuku pasa.

„Prateći proces dresure pričcamo univerzalnu i aktuelnu priču, temu , problem, sa kojim se susrećemo od detinjstva – pokušali smo da prikazujući pse i dresuru potakneno gledaoca na pitanje šta nas navodi da potisnemo svoje potrebe i potčinjavamo se autoritetima drugih“, naveo je Petrović.

U obraćanju video linkom autor Marko Cvejić je naveo da je njegov film „Pejzaži panonske pameti“ „dokumentarna bajka“ i „onirički prikaz autorovog sna o nestajanju Panonskog mora“.

„Panonsko more se nametnulo kao neki dramturški motiv filma, iako to nije bila moja namera od početka. Film je nastao na bazi moje lične arhive koju sam skupljao 20 godina. To su neke scene, restlovi koji nisu ušle u filmove koje smo završili ili su usput snimani na raznim događajima“, rekao je Cvejić. Film će biti premijerno prikazan 14. maja u DOB-u.

Koštana Banović je otkrila da je devet godina radila na svom dugometražnom dokumentarcu „Ruku mojeju“ koji govori o životu 15 mladih monahinja manastira na malom ostrvu u Crnoj Gori.

Povodom prikazivanja njenog filma na Beldocs-u 15. maja u DOB-u, Banović je u obraćanju video linkom rekla da je zanimaju zajednice odvojene od normalnog sveta, koje žive u nekoj vrsti utopije, a motiv za „Ruke mojeju“ bilo je njeno prvo prisustvo u crkvi ili pri drugim verskim obredima.

„Filmom sam želela najviše da prenesem doživljaj bivanja u takvoj zajednci. Film pruža vrlo malo informacija o monahinjama i veri. Fokusira se na ono što primamo čulima“, rekla je autorka, koja nije želela da otkriva ime manastira „da turisti ne navale“.

Iste večeri biće prikazan u DOB-u i kratki film „Jabuka i dve trešnje“ koji je Mina Petrović ostvarila u filmskoj radionici za dokumentaristkinje iz jugoistočne Evrope „Tabačka forward“, tokom boravka u slovačkom gradu Košice, a govori na slovačckom jeziku o lokalnoj vajarki Katarini Bajkajovoj.

U okviru „Srpskog takmičarskog programa“ Beldocs-a biće premijerno prikazan 14. maja u DOB-u i kratki film „Proleće“ Viktora Horvata o nekoliko korisnika staračkog doma „Nanini konaci“ u Zrenjaninu.

U okviru 15. Beldocs festivala biće prikazano više od stotinu dokumentarnih filmova u 12 programskih celina, a šefica Beldocs industri programa Jeva Ibele je najavila da će kroz tu platformu podržati buduće dokumentarne fimove i produkcije koje će biti prikazi u Srbiji kroz par godina.

U okviru „Žene vs. sistema“ biće prikazano šest ostvarenja, a njena urednica Aleksandra Vušurović je rekla da je ta programska celina posvećena

ženama kao vanvremenskoj inspiraciji u borbi za bolji svet.

(Tanjug)

