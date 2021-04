“Sudnji dan” večeras po 50. put u JDP-u

BEOGRAD – Gledana duo drama “Sudnji dan” Nila Labjuta u režiji Jane Maričić u kojoj igraju Aleksandra Janković i Milan Marić večeras će biti izvedena jubilarni 50. put na sceni Studio JDP, saopštilo je ovo pozorište.

Komad prati priču o Benu koji se nalazi u stanu svoje šefice i ljubavnice Ebi u Njujorku dan posle velike nacionalne tragedije i događaja 11. septembra, koji će zauvek promeniti ceo svet.

Protagonista se nalazi pred neočekivanim izborom – vratiti se porodičnom životu koji je do juče vodio, ili iskoristiti priliku koja im se iznenada ukazala sada kada svi veruju da je on izgubio život u napadu na Svetski trgovinski centar.

Uzbudljiva psihološka drama delo je jednog od najznačajnijih savremenih dramatičara Nila Labjuta, koja pripoveda o dvoboju između polova i ljudi koji jedno pred drugim otkrivaju i ogoljavaju sve ranjive i tamne strane svojih bića i odnosa.

Predstava “Sudnji dan” učestvovala je na Međunarodnom festivalu malih scena u Rijeci (Hrvatska), na festivalu u Petrovcu na moru (Crna Gora), Festivalu duodrame u Topoli gde je proglašena najboljom predstavom.

Nagrade za najbolju žensku i mušku ulogu dobili su tandem Aleksandra Janković i Milan Marić i na Pozorišnim svečanostima “Žanki u čast“ u Rabrovu gde je najboljom glumicom festivala proglašena upravo Aleksandra Janković.

Premijera je izvedena 18. novembra 2017. godine na Sceni Studio JDP i zanimljivo da je u to vreme glumac Milan Marić snimio ruski film “Dovlatov”, tako da je od tada postao najtraženiji među srpskim producentima i rediteljima filmova i TV serija.

(Tanjug)

