„Summer3p festival“ od 22. do 24. jula u blizini Subotice

SUBOTICA – Jubilarni 20. “Summer3p festival” biće održan pod sloganom “20 Years of Being Different” od 22. do 24. jula na novoj lokaciji bivšeg vojnog kompleksa “Petar Drapšin” (Druga kasarna) na Segedinskom putu između Subotice i Palića, saopštili su organizatori.

Kako su najavili iz direkcije, sadržajan program će biti u skladu sa proslavom dve decenije postojanja.

Festival „Summer3p“ je mnogima sinonim za 20 godina jedinstvenog letnjeg doživljaja za sve generacije, a 20. rođendan će proslaviti sa jedinstvenim izvođačima koji će biti spoj svega što je projekat oblikovao tokom dve decenije, u muzičkom smislu.

Nastupe će imati – Nakadia, jedna od najtraženijih di-džej dama sa Tajlanda, dvojac iz Velike Britanije “OC & Verde”, “Khainz” iz Švajcarske, a Sinisa Tamamović i Marko Feliner biće gosti iz regiona.

Dvadeseti Summer3p obeležiće i nastupi izvođača elektronske muzike, koji su svojim radom i saradnjom, tokom dve decenije utisnuli pečat festivalu: Ćrono B2B Ascaloon, Kibz B2B Dfndr i Timika B2B Natasha. Lokalna podrška biće – Rale Vuković, Neomodern, Gustav Jr i Andy Dee.

Tokom dana, od 17h, goste očekuje raznovrstan program ra dionica, izložbe i performansi.

Likovnu radionicu, vodiće Emil Kadirić, akademski slikar iz Subotice, koji 18 godina sarađuje sa Summer3p festivalom, dok će TNG art radionicom koordinirati street art umetnik Otto Zakar.

Anastazia Mezei, u subotu i nedelju popodne naučiće zainteresovane kako da naprave svojuMandalu a Nebojša Jurčić vodiće praktičnu obuku kroz proces stvaranja stripova.

Specijalni gosti porodičnog dana u nedelju 24.07. biće mladi pevači Italijanskog kulturnog centra Piaža Italija.

Tokom sva tri dana manifestacije, biće postavljena izložba skulptura u prostoru zajedno sa radovima likovne radionice 2009. – 2021. i fotografijama Summer3p festivala Heritage 2003. – 2021.

Ulaz na dnevne aktivnosti je besplatan a program u nedelju 24.07. trajaće do ponoći.

Summer3p festival podržavaju: Grad Subotica, AP Vojvodina, Kancelarija za mlade Subotica i Fondacija „Danilo Kiš“.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.