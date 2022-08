Sutra počinje Belgrade Music Week festival na Ušću

BEOGRAD – Iako je prvobitno planirano da Belgrade Music Week festival bude održan od 25. do 27. avgusta na Ušću, zbog najavljenih vremenskih neprilika, u dogovoru sa gradskim službama, prvi dan festivala pomeren je sa četvrtka na nedelju 28. avgust, te će tako ova manifestacija biti održana ove nedelje od 26. do 28. avgusta, umesto, kako je prvobitno planirano, od 25. do 27. avgusta.

Ostali festivalski dani odvijaju se po planu.

To znači da u petak, 26. avgusta nastupaju: Đ Mike Ride, Indođija, Đexon i Coja, Zera, Corona & Rimski, Gazda Paja, Crni Cerak & Lacku i Nuči i Voyage.

U subotu, 27. avgusta nastupiće Đ Blair Lea, IĐShowcase, Nikolija, Devito, Relja, Klon i Teodora.

U nedelju, 28. avgusta na Music Week dolaze Cobi, Rasta, Sara Jo, Angelina i Inas.

Svi fanovi festivala koji su kupili jednodnevnu ulaznicu za četvrtak 25. avgust, moći će sa istom da uđu na festival u nedelju, 28. avgusta, dok će vlasnici dnevnih ulaznica za četvrtak koji su sprečeni da dođu u nedelju moći da refundiraju novac.

Belgrade Music Week je jedan od najmoćnijih muzičkih događaja u ovom delu Evrope, a savremena produkcija, besprekoran zvuk i najnapredniji scenski efekti koje potpisuje SKYMUSIC, i ove godine pretvoriće Ušće u najveći plesni podijum, koji će ugostiti posetioce iz čitave zemlje i regiona na ekskluzivnim koncertima.

Posetioce očekuju najveće pop, trap, hip-hop i EDM zvezde, odlična zabava, kao i atraktivan propratni program.

Kapije Music Week festivala otvaraju se svakoga dana u 19h, a zatvaraju se u 02h posle ponoći, i nakon toga neće biti moguće ući na festival.

Zbog očekivanih velikih gužvi na festivalu, organizatori apeluju na posetioce da dođu što ranije, kako bi se izbegle gužve na kapijama.

Ulaz na festival je dozvoljen samo na jasno obeleženim i obezbeđenim ulazima, samo uz ulaznicu, festivalsku narukvicu, ili akreditaciju.

(Tanjug)

