Sutra počinjre 11. GoeteFEST u Beogradu

BEOGRAD – Jedanaesto izdanje filmskog festivala GoetheFEST, u organizaciji Goethe-Instituta i Kulturnog Centra Beograda, uz podršku ambasade SR Nemačke, biće otvoreno u Kulturnom centru Beeograda u četvrtak, 8. decembra u 20 časova.

Na ovogodi?njem festivalu pod sloganom „Ljubav je nezaustavljiva“ biće prikazano sedam nemačkih savremenih filmskih ostvarenja.

Na otvaranju će se prisutnima obratiti Ambasadorka Savezne Republike Nemačke u Srbiji Anke Konrad, pomoćnica direktora za program Kulturnog centra Beograda Zorana Đaković Minniti i Sunčica Šido, koordinatorka programa kulture Goethe-Instituta.

Festival otvara film reditelja Andreasa Klajnerta „Dragi Tomase“, omaž Tomasu Brašu, izuzetno uzbudljivoj stvaralačkoj ličnosti na umetničkoj mapi Istočne i Zapadne Nemačke – pravom anarhisti koji provocira društvo.

Braš je fenomen, pa reditelj i scenarista (Tomas Vendrih), tendenciozno ne prave klasičan biopik, pokušavajući da kreiraju likove na osnovu Brašovih originalnih dela i uspevaju da stvore poetsku atmosferu nalik onoj u Brašovim tekstovima i filmovima.

Film „Dragi Tomas“ bio je nominovan u devet kategorija za nagradu Zlatni medved 2022, između ostalih i za „Najbolj igrani film“, „Najbolju režiju“, „Najbolji scenario“.

Osvojio je Gran pri za najbolji film i nagradu za najboljeg glumca na 25. Tallinn Black Nights Film Festivalu 2021.

U petak, 9. decembra na programu u Kulturnom centru Beograda su filmovi „Kokon“ (Čaura) u 19 časova i „Jok“ u 21h.

Film „Kokon“ Leoni Knikerdorf, zajednička je projekcija Merlinke i GoetheFEST-a na ovogodi?njem izdanju.

Ovaj lezbejski kompleksni coming of age film, o vrelom letu 2018. na Kotbuser Toru u Krojcbergu i prvim ljubavnim iskustvima četrnaestoogodišnje Lore, premijerno prikazan na Berlinalu 2020. u programskoj sekciji Generacija.

U filmu „Jok“, u 15 scena života jednog para, ne radi se, prema reditelju Diteru Brigemanu, ni o čemu, osim o onome što čini život sa ili bez dece, u ili van odnosa.

Film prikazuje cajtgajst miljea urbanih, obrazovanih, liberalnih levičara.

Beogradski program GoetheFEST-a održava se od 8. do 11. decembra u Kulturnom centru Beograda, program u Novom Sadu traje od 9. do 12. decembra u Kulturnom centru Novog Sada, a u Nišu od 10. do 13. decembra.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.