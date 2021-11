Svetska premijera TV serije “Besa” 22. novembra na festivalu

BEOGRAD – Druga sezona kriminalističke TV serije “Besa”, imaće svetsku premijeru 22. novembra na prestižnom filmskom festivalu “Black Nights” koji se održava u Estoniji, kao prva serija iz Srbije koja je odabrana za tako važnu svetsku manifestaciju, saopštili su producenti.

Nova sezona je snimljena u produkciji kuće“Adrenalin” i kompanije Telekoma Srbija, a “Besa” je takođe i prva domaća serija koja je snimana u Estoniji, i to na lokacijama koje su koristili poznati svetski reditelji – Andrej Tarkovski i Kristofer Nolan.

Kako su danas objavili organizatori festivala, druga sezona “Bese” našla se u selekciji od 181 projekata iz 74 zemalja sveta koje će se kritičarima i gledaocima predstaviti na festivalu od 12. do 28. novembra.

“Kao i svakom producentu, važno mi je da se serija dobro pozicionira i na internacionalnom tržištu i da potvrdi uspeh na festivalima, ali moram da priznam, još važnija mi je reakcija publike i zato sam jako uzbuđena zbog svetske premijere druge sezone”, istakla je Tea Korolija, producentkinja serije “Besa” i direktorka kuće “Adrenalin”.

“Na kraju dana, najvažnije je osvojiti srce običnog gledaoca, a to možete samo sa dobrom pričom i pažljivim kastingom. Sve ostalo je standard koji se u današnjoj produkciji dramskih serija jednostavno podrazumeva”, zaključila je Korolija.

Filmski festival “Black Nights” u Estoniji jedini je festival u severnoj Evropi i baltičkom regionu, a pripada grupi vrhunskih festivala kao što su Berlin, Kan, Venecija, Karlovi Vari, Varšava i San Sebastijan.

Domaća publika će nove epizode moći da prati od 27. novembra subotom i nedeljom od 21 sat na kablovskomkanalu “Superstar TV”, a već nekoliko dana kasnije, 1. decembra, i na Prva TV.

Glavne uloge i u drugoj sezoni igraju Radivoje Raša Bukvić, Miloš Timotijević, Hana Selimović, Arben Barjaktaraj, a uz njih su Milica Gojković i Milan Marić, sa novim licima kao što je Milica Zarić. Autor serijala je britanski scenarista Toni Džordan, a glavni reditelj i pisac druge sezone – Igor Stoimenov.

Ovaj jedinstveni triler u novih 10 epizoda povezuje 8 zemalja i glumce sa različitih prostora.

(Tanjug)

