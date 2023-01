Tamara Rađenović: Monserat Kabalje me je naučila da budem umetnik

BEOGRAD – Jedan od najuspešnijih mladih soprana današnjice Tamara Rađenović pred Novu godinu održala je gala koncert na Kolarcu, a za Tanjug ističe da je naučila da bude umetnik zahvaljujući slavnoj Monserat Kabalje.

Pravi spektakl koncert pod nazivom “Novogodišnja želja” bio je rasprodat u Kolarčevoj zadužbini gde je umetnica sa karijerom u Velikoj Britaniji, nastupila i 2020. godine.

“Za mene je bilo jako emotivno da je Kolarac 27. decembra ispunjen do poslednjeg mesta i da su ljudi bili srećni posle koncerta. Moj menadžment u konsultaciji sa mnom je odlučio da se broj mojih gledalaca – slušalaca poveća tako što ćemo izaći iz teatra i uraditi muzičke spotove. To je naišlo na neverovatne reakcije publike širom sveta”, rekla je Rađenović, najmlađa učenica slavne Monserat Kabalje.

Talentovana operska svetska diva podsetila je da argentiska pesma “La rosa y el sauce” u njenom izvođenju ima najveću gledanost ikada i muzički kanal “Stingray” je proglasio za hit meseca u maju 2022. godine, a i sada se često može čuti na toj prestižnoj britansko-kanadskoj televiziji za klasičnu muziku.

Posle te pesme su snimili još dve kompozicije od kojih je jedna Verdijeva arija “Merce dillete amiće”, a druga “Parla piu piano” koje su izašle pred njen najavljeni koncert u Kolarčevoj zadužbini.

“Ovaj veliki koncert je došao kao jedan divan završetak 2022. godine u kojoj sam dobila trajni boravak u Velikoj Britaniji kao priznati umetnik i veliku podršku svog Royal College of Music da doprinosim kulturi ove zemlje. To je velika čast i ova godina je u znaku toga. U 2023. godinu ulazim potpuno relaksirano i radujem se novim muzičkim izazovima”, otkrila je solistkinja, koja je imala i zapažen koncert „Od klasike do Holivuda“ u septembru 2022. u Etnografskom muzeju u okviru serije muzičkih nastupa „Atrium Sešions“, u organizaciji Centra beogradskih festivala – CEBEF.

Iako još nije stigla do 30. godine, može se ponositi karijerom koja je specifična za znatno starije kolege, ali ona smatra da se samo tako čini, a da ima još dosta toga da se uradi u karijeri.

Svoj operski debi imala je u Italiji u okviru Mediteranskog opera festivala u operi “La Bohème” u ulozi Mimi, nastupala je i u Britn teatru u Londonu u ulogama Ane (“Vesele žene Vindzorske”), Helene (“San letnje noći”), Romilde (“Serse”) i Grofice (“Figarova ženidba”).

Španija, Italija, SAD, Austrija, Nemačka, Engleska, Slovenija – svuda je imala zapažene nastupe.

“Da biste se bavili ovim poslom osnovna stvar je da možete da se nosite sa svim poteškoćama koje ova profesija donosi. Tehnika pevanja je samo jedan element. Ja obožavam da nastupam, volim taj adrenalin, volim saradnju sa dirigentom, orkestrom, kolegama, volim susret sa publikom. Obožavam nove projekte”, navela je Rađenović, koja otkriva razloge zašto je baš muzika njen životni poziv..

“Muzika je deo mene i za mene nema života bez muzike. Opera je kompleksna, jer spaja glumu i muziku. Poziv je nekako odabarao mene. Kada mi je par svetskih muzičkih pedagoga to potvrdio već u 16. godini da imam talenat. U međuvremenu sam osvojila sedam prvih mesta na internacionalnim muzičkim takmičenjima i bila laureat…to je neki način kako mladi pevači počinju”, otkrila je Tamara.

Ova 27-godišnja mlada diva živi i radi u Londonu odakle gradi svoju svetsku karijeru.

Pre četiri godine je diplomirala solo pevanje na prestižnoj muzičkoj akademiji Royal College of Music u Londonu.

Tamara je prva umetnica sa prostora bivše Jugoslavije i još uvek jedina koja je primljena na odsek solo pevanja na ovom prestižnom muzičkom konzervatorijumu.

“Kraljevski muzički koledž je dosta odredio moj životni i muzički put. Zanimljivo je da sam ja bila jedina strankinja na klasi, za razliku od svih ostalih sekcija gde su uglavnom stranci. Nisam ni bila svesna šta se događa, iako sam svakog dana prolazila pored Royal Albert Hall-a i gledala direktno na njega iz učionice. Ja imam tu stranu ličnosti da se brzo prilagođavam na nove situacije i nekako mi postanu potpuno normalne kad sam deo njih. Možda tako funkcionišemo svi generalno”, smatra Tamara.

Imala je dva solo koncerta u Karnegi holu u Njujorku, u septembru 2018. i u novembru 2019. godine.

“Sama definišem tempo svoje karijere do nivoa koji mogu da podnesem. Rekla sam sebi da neću učestvovati u produkcijama koje me umetnički ne inspirišu”, odlučna je Rađenović.

Na koncertu „Od klasike do Holivuda“ tada u septembru, kao i 27. decembra, Tamara Rađenović je nastupila sa solistom Nikolom Mijajlovićem (truba) i Gudačkim orkestrom “Makris”, uz dirigenta – maestra Predraga Goste.

U poslednjem periodu bila je dosta prisutna u Srbiji na raznim koncertima koji su bili upečatljivi – Kolarac, Novosadska Sinagoga, Etnografski muzej i svaki koncert je na neki način bio uspešniji od prethodnog, stalno podignut na znatno viši nivo, kao pravi spektakl nedavno na Kolarcu.

„Ispalo je tako nekako da sam češće u svojoj zemlji od kada sam počela saradnju sa “Makris” simfonijskim orkestrom i maestrom Predragom Gostom koji živi u Londonu gde sprema svoj doktorat na Oksfordu, tako da imamo priliku da uživo razgovaramo oko repertoara. Mislim da ću u Beogradu imati bar po jedan koncert godišnje i da će ovaj novogodišnji postati tradicionalan“, obećava Rađenović.

Menadžment mlade umetnice “Viši d’Arte” je razmatrao i drugi termin za novogodišnji koncert, jer su najbolja mesta bila popunjena skoro mesec dana pred nastup, a na dan koncerta se tražila karta više.

“Obožavam akustiku Kolarca, divne ljude sa kojima sarađujem i fantastičnu beogradsku publiku. Danima posle koncerta dobijam toliko poruka da su ljudi presrećni bili i da smo im priredili radost pred Novu godinu. Kao svaki umetnik, živim za ovakve momente i zaista sam neizmerno zahvalna na toplini, ljubavi i svim emocijama koje sam doživela 27. decembra na Kolarcu. Uvek ću se rado vraćati divnoj beogradskoj publici”, izjavila je operska diva.

Glas mladog soprana Tamare Rađenović zadivio je opersku legendu Monserat Kabalje, a Tamara je imala samo 19 godina kada joj je čuvena diva dala priliku da peva na njenim gala koncertima u Španiji.

Radila je sa mladom umetnicom do kraja svog života i prenela joj mnogo emocija za ovu profesiju.

“Kada jako mladi krenete da sarađujete sa nekim ko je priznat u našoj profesiji to je divno, ali nikako nije lako. Rekli su mi iz Metropolitan opere iz Njujorka da za mlade pevače nije dobro da rade na početku sa tako velikim zvezdama. Njoj je sve bilo jednostavno, lako i žao mi je što sada ne može da me čuje i vidi moj napredak”, sa setom priča Tamara.

“Monserat Kabalje je imala metod da pre nego što počnete da pevate, daje vam tegove po 10 kilograma, stavi vam ih na stomak i radite vežbe disanja. Posle toga ste joj se predstavljali arijom koju ste pripremili. Tada nisam bila sigurna da ću preživeti tu njenu pripremu, jer sam bila prilično mršava i malo su mi ti tegovi bili teški”, priča kroz osmeh umetnica.

Prvu ariju koju je Tamara otpevala pred Monserat Kabalje je bila Mocartova “Batti batti o bel Masetto”.

“Kada sam završila ariju, operska diva Kabalje je počela da tapše pred svim onim kolegama kojima je podizala ton već od samog upevavanja i vokaliza. Verujte mi da sam bila zbunjena. Tada je odlučila da ja pevam na gala koncertu i to se ponovilo sledeće godine kada sam imala 20 godina. Od mog drugog gala koncerta u Auditorio de Zaragoza u velikoj sali “Možart” pred 2. 500 slušalaca, kreće plodna saradnja i rad na mom glasu u njenom domu u Barseloni. To će ostati nezaboravni momenti. Ostavila je iza sebe neizbrisiv trag i živeće večno. Meni je velika čast da sam i danas deo Fondacije “Monserat Kabalje”, nastupala sam za njih i uvek ću se odazvati kada me pozovu. Porodica Kabalje je u mom srcu ”, rekla je Rađenović.

Uskoro će diva najaviti buduće projekte u ovoj godini.

“Jako vredno radim, za mene nema odmora i konstantno razmišljam o sledećim koracima. Što se tiče Beograda, uveliko pravimo planove za sledeći koncert u 2023. godini. Planiramo i snimanje novih pesama, spotova, snimanje jedne emisije. Videćete sve u sledećem periodu”, kaže Tamara Rađenović.

(Tanjug)

