Tanjug sa ekipom „Munje opet“ na setu u Beču

BEČ – Nastavak kultnog filma “Munje”, pod nazivom “Munje opet”, snima se ovih dana i u Beču, gde glumačka ekipa, predvođena rediteljem Radivojem Rašom Andrićem, vredno radi.

Nadomak poznatog ugostiteljskog objekta “Lepa Brena”, scene snimaju i glavni likovi, Mare i Pop, koje su pre 20 godina „oživeli“ Boris Milivojević i Sergej Trifunović, koji su, kako kaže Andrić, ostali po karakteru isti kao i pre 20 godina.

Snimanje je počelo pre nedelju dana u Beogradu, deo će ovih dana biti snimljen u Beču, jer je i radnja filma smeštena u inostranstvo, ali ekipa je itekako željna snimanja, da nastavi tamo gde je stala pre dve decenije i da napravi pođednako uspešnu filmsku priču.

Na pitanje kako ponoviti uspeh „Munja“, Andrić priznaje da ni sam ne zna.

“Bolje da me to ne pitate, jer me to najviše plaši. To je sada dvostruka odgovornost”, rekao je Andrić za Tanjug u pauzi snimanja u Beču.

Kaže da su “Munje opet”, nastavak prvog dela, iako “kasni nastavak”, budući da se radnja dešava 20 godina kasnije.

“Ali, dva glavna lika su ista, glavni negativac je isti, tu su i devojke iz prvog dela filma. Nažalost, nema Nebojše Glogovca…Ali, tu su novi, mladi, prilično dobri glumci”, kaže Andrić.

Priča da se dugo čekalo sa nastavkom, jer je u međuvremenu, preminuo Nebojša Glogovac, koji je u filmu igrao policajca, a onda, iskreno kaže, “nije nam bilo ni do čega”.

“Našli smo, ipak, način kako da i njega uključimo u film i uspeli smo u tome. Tek treba da snimimo te scene, pa neću sada da otkrivam ništa”, ostao je zagonetan reditelj.

Na pitanje kakvi su Pop i Mare danas, kaže – potpuno isti, samo malo stariji.

“Njihovi odnosi su se malo razvili, ali su potpuno isti – i dalje žive sa majkama, i dalje manje-više ne rade ništa i i dalje su jako zabavni”, rekao je Andrić.

Brojne replike iz “Munja” ostale su da žive i često ih mnogi citiraju, a reditelj se nada da će tako biti i sa drugim delom filma.

Na pitanje kako se odlučio da snima nastavak u Beču, odgovara da je takav bio scenario.

“Munje’ su bile film i o Beogradu. Mene je bilo strah da snimam film o današnjem Beogradu, jer ga više ni ne poznajem toliko, jer sam mator, pa ne znam šta se dešava, i to bi bilo sumnjivo…I, kada je scenarista smislio da se film odvija u inostranstvu, sunce me je ogrejalo i olakšalo mi posao”, priča Andrić.

Dodaje, ipak, da će se u Beču snimati samo tri dana, a ostale stvari koje se dešavaju u Beču, “glumiće” Beograd i neki gradovi bliži Beogradu.

Lokal “Lepa Brena” su izabrali zahvaljujući pomoći nekih naših ljudi koji žive i rade u Beču.

“Imali smo ovde neke naše ljude, koji su nam pomogli, koji se bave ovim poslom i kada smo na osnovu fotografija, tražili gde ćemo snimati, oni su nam slali šta treba, dodali neke svoje ideje. Inače, bio sam u ‘Lepoj Breni’ , kada sam bio u Beču”, kazao je Andrić.

Folkoteka „Lepa Brena“ poznata je ne samo u Beču, već i svim našim ljudima koji su nekada posetili glavni grad Austrije, a vlasnik Milenko Šoškan kaže da je počastvovan što se srpski film snima ispred njegovog lokala i što će se lokal i on videti u nastavku kultnog filmskog ostvarenja iz Srbije.

Šoškan ističe da je rado ugostio glumce i flmsku ekipu u svom lokalu, dok snimaju.

“’Lepa Brena’ je kultni lokal u Beču i zaslužuje da se pojavi i u srpskom filmu”, kaže vlasnik folkoteke, koja ove godine slavi 30 godine postojanja.

Snimanje filma počelo je pre nedelju dana, a premijera se očekuje sledeće jeseni.

“Snimamo tek nedelju dana i čeka nas još šest nedelja, ako nas vreme posluži. Ali, biće prilično duga obrada, jer ima dosta kompjuterskih dodataka, pošto je ovo i muzički film, pa će biti mnogo tonske obrade. Neće skoro biri premijera, najranije na jesen sledeće godine”, najavio je reditelj Raša Andrić.

Originalnu glumačku postavu ove urbane komedije autorskog tandema Raše Adnrića i scenariste Srđe Anđelića, činili su Boris Milivojević, Sergej Trifunović, Maja Mandžuka, Nikola Đuričko, Zoran Cvijanović i Nebojša Glogovac.

Tanjug je prisustvovao snimanju jedne scene u Beču, kada Mare i Pop prolaze pored „Lepe Brene“.

Brojna filmska ekipa privukla je pažnju i Bečlija koji su prolazili ovim krajem i koji bi zastajali i pitali šta se snima.

(Tanjug)

