The Beatles tribute bend 5. oktobra u MTS dvorani

BEOGRAD – Povodom 60. godišnjice izdavanja prvog singla Bitlsa ( The Beatles ) „Love me do“, The Beatles Tribute bend – the Best Beat , nastupiće 05. oktobara u MTS dvorani, a ovo će biti njihov prvi celovečernji koncert u Beogradu, nakon četiri godine.

Bend koji već 17 godina nastupa kako širom Srbije, tako i u čitavoj Evropi, podsećajući publiku na najveću pop senzaciju 20-og veka, Beograđane će obradovati nekim od najvećih hitova Bitlsa iz svih stvaralačkih faza benda, a pored poznate četvorke The Bestbeat-a u izvođenju numera će učestvovati i 20-očlani Big bend!

Podsetimo, beogradskoj publici su, tokom prethodne dekade, svakog decembra, priređivali niz tematskih koncerata koji su bili posvećeni pojedinačnim albumima. Takođe, najmlađu publiku, svakog januara, poslednjih osam godina u „Kolarčevoj zadužbini“ upoznaju sa muzikom Bitlsa.

U maju i junu ove godine su imali uspešnu turneju po Francuskoj. Sarađivali su i delili scenu sa nekim od najvećih muzičkih imena sa ovih prostora.

Podsetimo bend čine: Damjan Dašić – kao Paul McCartney, Vladimir Banovčanin – kao John Lennon, Marko Ćalić – kao George Harrison, Dušan Živanović – kao Ringo Starr.

U dosadašnoj karijeri imali su priliku da tri puta budu deo programa Beatle Week festivala u rodnom gradu Buba, Liverpoolu, da zasviraju na nekoliko scena na kojima su svojevremeno svirali i sami Bitlsi (Palais des sports, Cavern club, Casbah club, Obertauern), da upoznaju brojne saradnike poznate četvorke, kao i prvog bubnjara benda Pete Best-a.

(Tanjug)

